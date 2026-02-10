iSport.ua
Бывший чемпион мира высказался о возможном боe Усик - Итаума

Фроч назвал фаворита в бою.
Сегодня, 15:58       Автор: Валентина Чорноштан
Карл Фроч / Getty Images
Карл Фроч / Getty Images

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч рассказал изданию Boxing News Online о своих ожиданиях от потенциального боя между Александром Усиком и Мозесом Итаумой.

Я хотел бы это увидеть, но я бы не ставил Моисея Итауму в один бой с Усиком. Я большой фанат Усика. Он так хорош, но я бы хотел увидеть такого молодого, свежего, динамичного, мощного бойца, как Итаума, против кого-то вроде Усика.

Читай также: Президент WBC ответил, обяжут ли Усика драться с Кабайелом

"Я думаю, что Усик победит его сейчас, потому что у него нет опыта, но я хотел бы увидеть это сражение".

К слову, чемпион WBO поднялся в ТОП-3 рейтинга P4P от The Ring

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карл Фроч

