Бывший чемпион мира высказался о возможном боe Усик - Итаума

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч рассказал изданию Boxing News Online о своих ожиданиях от потенциального боя между Александром Усиком и Мозесом Итаумой.

Я хотел бы это увидеть, но я бы не ставил Моисея Итауму в один бой с Усиком. Я большой фанат Усика. Он так хорош, но я бы хотел увидеть такого молодого, свежего, динамичного, мощного бойца, как Итаума, против кого-то вроде Усика.

Читай также: Президент WBC ответил, обяжут ли Усика драться с Кабайелом

"Я думаю, что Усик победит его сейчас, потому что у него нет опыта, но я хотел бы увидеть это сражение".

К слову, чемпион WBO поднялся в ТОП-3 рейтинга P4P от The Ring

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!