"Индивидуальная гонка? Не очень ее люблю": Пидручный - об гонке на Олимпиаде

Настроен бороться за результат.
Сегодня, 14:14       Автор: Валентина Чорноштан
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Во вторник, 10 февраля, начинается индивидуальная гонка в 14:30 по киевскому времени.

Дмитрий Пидручный поделился ожиданиями от соревнований на Олимпийских играх 2026.

"Технические проблемы во время подготовки? Определённые проблемы всегда есть: они появляются и уходят, но мы стараемся решать их по мере возможностей. Пока всё хорошо", - сказал для Суспільне Спорт.

Индивидуальная гонка? Не очень её люблю, но в каждой дисциплине нужно бороться и показывать хороший результат. Буду делать всё возможное, чтобы реализовать себя в этой гонке.

Напомним, что участие примет Пидручный вместе с Виталием Мандзиным, Антоном Дудченко и Тарасом Лесюком.

