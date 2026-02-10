"Индивидуальная гонка? Не очень ее люблю": Пидручный - об гонке на Олимпиаде

Во вторник, 10 февраля, начинается индивидуальная гонка в 14:30 по киевскому времени.

Дмитрий Пидручный поделился ожиданиями от соревнований на Олимпийских играх 2026.

"Технические проблемы во время подготовки? Определённые проблемы всегда есть: они появляются и уходят, но мы стараемся решать их по мере возможностей. Пока всё хорошо", - сказал для Суспільне Спорт.

Индивидуальная гонка? Не очень её люблю, но в каждой дисциплине нужно бороться и показывать хороший результат. Буду делать всё возможное, чтобы реализовать себя в этой гонке.

Напомним, что участие примет Пидручный вместе с Виталием Мандзиным, Антоном Дудченко и Тарасом Лесюком.

