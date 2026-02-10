iSport.ua
Эндрю Коуэлл покинет Астон Мартин

Команда меняет управленческую структуру.
Сегодня, 13:22       Автор: Валентина Чорноштан
Астон Мартин / Getty Images
Астон Мартин / Getty Images

Астон Мартин разорвёт контракт с Эндрю Коуэллом.

По имеющейся информации, директор и руководитель команды покинет коллектив летом 2026 года.

Причина ухода специалиста заключается в несоответствии его роли в команде её целям.

Также сообщается, что Коуэлл покинул должность директора подразделения AMR Performance Group ещё в конце декабря прошлого года.

К слову, команда, уволившая менеджера, показала новую ливрею.

