Драгун и Лисогор не прошли квалификацию в лыжных гонках

Завершилась квалификация мужского спринта в ліжніх гонках на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине.

Украинские лыжники Дмитрий Драгун и Александр Лисогор также приняли участие в гонке.

Драгун показал 60-й результат, тогда как Лисогор приехал к финишу на 70-й позиции. Всего гонку завершили 94 спортсмена.

В следующий этап прошли только 30 лыжников, потому для украинцев соревнования завершены.

Напомним, что все четыре украинские лыжницы также не прошли квалификацию в женском спринте.

