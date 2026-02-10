iSport.ua
Украинская прапороносец не прошла в четвертьфинал 500-метровки

Сыдерко пришла последней, но с отличным временем.
Сегодня, 12:09       Автор: Василий Войтюк
Елизавета Сыдёрко / Getty Images
Елизавета Сыдёрко / Getty Images

Украинская конькобежница Елизавета Сыдёрко провела квалификационный забег в 500-метровке на Олимпийских играх 2026.

Украинка в своем забеге соревновалась с представительницами Бельгии, Южной Кореи и США. Сыдёрко показала время 43,337 и заняла последнее место в забеге. 

К сожалению, сразу несколько конькобежниц из других забегов показали результат хуже, чем у Елизаветы, но из-за правил именно они прошли в четвертьфинал, поскольку последнее место в забеге не дает такой возможности.

Тем не менее, 21-летняя украинка может быть довольна таким результатом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Конькобежный спорт

