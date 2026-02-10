iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Преемник Арбелоа в Реале определился с футболистами, которые не входят в его планы

Клопп определился с нежелательными игроками.
Сегодня, 13:50       Автор: Валентина Чорноштан
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Внутри мадридского Реала приняли решение не продлевать контракт с текущим тренером команды Альваро Арбелоа, и летом 2026 года он покинет свой пост.

На данный момент "королевский" клуб проводит собеседования с потенциальными преемниками Арбелоа, среди которых есть Юрген Клопп.

Как сообщает Fichajes, немецкий специалист заявил руководству Реала, каких игроков он не видит в составе, а именно Джуда Беллингема и Эдуардо Камавингу.

Отмечается, что именно эти игроки попали в чёрный список бывшего тренера Ливерпуля из-за спада в их игре. Однако если у Камавинги единственная причина разорвать контракт - низкий уровень игры, то англичанин обладает большим влиянием, которое может повлиять на линию полузащиты, что не нравится Клоппу.

В ближайшее время пройдут выборы президента Барселоны. Один из кандидатов на пост представил проект Флику. Что сказал по этому поводу немецкий специалист?

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрген Клопп Реал Мадрид

Статьи по теме

Будущее Карвахаля в Реале под вопросом Будущее Карвахаля в Реале под вопросом
Реал продаст свою звезду, чтобы подписать Сандро Тонали Реал продаст свою звезду, чтобы подписать Сандро Тонали
Реал не без труда обыграл Валенсию Реал не без труда обыграл Валенсию
Ливерпуль и Реал рассматривают обмен полузащитниками Ливерпуль и Реал рассматривают обмен полузащитниками

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия единолично возглавила зачет
просмотров

Последние новости

Европа19:14
Будущее Карвахаля в Реале под вопросом
НБА18:54
Карри - о травме колена: Проблема может стать серьезнее
Теннис18:50
Ястремская вылетела от Свитолиной на Qatar Open
Олимпийские игры18:34
Три дебютанта в составе. Украина объявила заявку на индивидуалку Олимпиады-2026
Украина18:24
ЛНЗ минимально одолел Шахтер в спарринге
Бокс17:59
Уайлдер хочет провести бой с бывшим соперником Усика
Другие страны17:49
Салах начал переговоры с грандом Саудовской Аравии
ЧМ-202617:31
Жозе Моуринью может возглавить сборную после чемпионата мира
Теннис17:01
Свитолина выбила Ястремскую во втором круге Дохи
Формула 116:54
Экс-менеджер Хэмилтона стал гоночным директором команды-новичка Ф-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK