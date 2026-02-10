Преемник Арбелоа в Реале определился с футболистами, которые не входят в его планы

Внутри мадридского Реала приняли решение не продлевать контракт с текущим тренером команды Альваро Арбелоа, и летом 2026 года он покинет свой пост.

На данный момент "королевский" клуб проводит собеседования с потенциальными преемниками Арбелоа, среди которых есть Юрген Клопп.

Как сообщает Fichajes, немецкий специалист заявил руководству Реала, каких игроков он не видит в составе, а именно Джуда Беллингема и Эдуардо Камавингу.

Отмечается, что именно эти игроки попали в чёрный список бывшего тренера Ливерпуля из-за спада в их игре. Однако если у Камавинги единственная причина разорвать контракт - низкий уровень игры, то англичанин обладает большим влиянием, которое может повлиять на линию полузащиты, что не нравится Клоппу.

