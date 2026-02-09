Реал продаст свою звезду, чтобы подписать Сандро Тонали

Нацелился на итальянского хавбека, кто покинет команду ради трансфера?

Мадридский Реал собирается летом 2026 года подписать хавбека Ньюкасла Сандро Тонали, но для этого испанской команде нужно будет кого-нибудь продать.

Как пишет TEAMtalk, Манчестер Юнайтед направил предложения Реалу касательно покупки центрального защитника Эдера Милитао.

Скорее всего, "сливочная" команда одобрит трансфер 28-летнего бразильца в АПЛ, чтобы приобрести Тонали, за которого Ньюкасл просил около 100 миллионов евро.

Отмечается, что МЮ предлагает 40 миллионов евро за Милитао. Добавим, что контракт защитника с Реалом рассчитан до 2028 года.

К слову, стало известно, кто побил рекорд французского форварда мадридского Реала по голам в возрасте до 19 лет.

