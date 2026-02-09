iSport.ua
Реал продаст свою звезду, чтобы подписать Сандро Тонали

Нацелился на итальянского хавбека, кто покинет команду ради трансфера?
Сегодня, 10:20       Автор: Валентина Чорноштан
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Мадридский Реал собирается летом 2026 года подписать хавбека Ньюкасла Сандро Тонали, но для этого испанской команде нужно будет кого-нибудь продать.

Как пишет TEAMtalk, Манчестер Юнайтед направил предложения Реалу касательно покупки центрального защитника Эдера Милитао.

Скорее всего, "сливочная" команда одобрит трансфер 28-летнего бразильца в АПЛ, чтобы приобрести Тонали, за которого Ньюкасл просил около 100 миллионов евро.

Отмечается, что МЮ предлагает 40 миллионов евро за Милитао. Добавим, что контракт защитника с Реалом рассчитан до 2028 года.

К слову, стало известно, кто побил рекорд французского форварда мадридского Реала по голам в возрасте до 19 лет.

