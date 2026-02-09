iSport.ua
Русский Українська

"Ну ты и тупой": Донченко - о победе над Мороно

Анализирует ошибки после боя.
Сегодня, 09:51       Автор: Валентина Чорноштан
Даниил Донченко / Getty Images
Даниил Донченко / Getty Images

Накануне украинский полусредневес Даниил Донченко победил американца Алекса Мороно по единогласному решению судей.

После боя Донченко на пресс-конференции поделился своими мыслями о поединке в основном ростере UFC.

Многому научился в этом бою. Некоторые учатся только на поражениях, пребывая в восторге от побед… Знаете… Я выиграл этот бой, но всё равно ощущал что-то вроде: "Ну ты и тупой. Тебе ещё многому нужно научиться".

"Я и дальше буду драться брутально, но не так, как в этом поединке. Нужно делать это намного умнее. Сегодня это была словно моя самая тупая версия. Пообещал себе, что в будущем вы увидите, как Даниил демонстрирует в октагоне умный и брутальный бой", - цитирует слова украинца YouTube-канал UFC.

Тем временем в мире бокса чемпион WBO в тяжёлом весе может впервые защитить титул в бою с Даниэлем Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниил Донченко

Статьи по теме

Донченко одержал первую победу в основном ростере UFC Донченко одержал первую победу в основном ростере UFC
Real Fight Promotion: в Коломые завершился большой турнир по ММА Real Fight Promotion: в Коломые завершился большой турнир по ММА
Украинский боец ММА прямо на взвешивании начал есть еду из фастфуда Украинский боец ММА прямо на взвешивании начал есть еду из фастфуда
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ромы, Эспаньоля и Динамо
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Украина18:48
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день
Украина18:35
Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге
Формула 117:53
Макларен показал ливрею на предстоящий сезон
Европа17:49
Интер согласовал новый контракт с ключевым игроком
Европа17:35
Лапорта покинул пост президента Барселоны
Бокс17:18
Президент WBC ответил, обяжут ли Усика драться с Кабайелом
Формула 117:15
Кадиллак представил свою первую ливрею для Формулы-1
Украина16:32
Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины
Теннис16:00
Ястремская вышла во второй круг турнира в Дохе, где сыграет с соотечественницей
Европа15:44
Милан нацелился на лидера атак Фиорентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK