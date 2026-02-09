"Ну ты и тупой": Донченко - о победе над Мороно

Накануне украинский полусредневес Даниил Донченко победил американца Алекса Мороно по единогласному решению судей.

После боя Донченко на пресс-конференции поделился своими мыслями о поединке в основном ростере UFC.

Многому научился в этом бою. Некоторые учатся только на поражениях, пребывая в восторге от побед… Знаете… Я выиграл этот бой, но всё равно ощущал что-то вроде: "Ну ты и тупой. Тебе ещё многому нужно научиться".

"Я и дальше буду драться брутально, но не так, как в этом поединке. Нужно делать это намного умнее. Сегодня это была словно моя самая тупая версия. Пообещал себе, что в будущем вы увидите, как Даниил демонстрирует в октагоне умный и брутальный бой", - цитирует слова украинца YouTube-канал UFC.

