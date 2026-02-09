iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценки Ваната и Цыганкова за игру с Севильей

Статистические порталы оценили игру украинцев.
Сегодня, 09:15       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В матче 23-го тура чемпионата Испании Жирона сыграла против Севильи. В игре приняли участие форвард Владислав Ванат и полузащитник Виктор Цыганков.

Если нападающий каталонской команды провёл только первую половину матча, то хавбек провёл на поле все 90 минут.

За 90 минут Виктор коснулся мяча 45 раз, отдал 22 точные передачи из 27 попыток (81%), выиграл 6 дуэлей из 12 (50%), сделал 2 отбора и 2 перехвата.

Его партнёр не только по Жироне, но и по национальной сборной, Ванат, не нанес ни одного удара, создал 1 момент для партнёров, сделал 10 касаний мяча и отдал 5 точных передач из 6 попыток.

За эту игру Цыганков и Ванат получили оценку 6,3 от Sofascore, а портал WhoScored оценил полузащитника в 6,9 балла, а Владислава - в 6,2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Владислав Ванат

Статьи по теме

Санчес прокомментировал замену Ваната после столкновения с Гуделем Санчес прокомментировал замену Ваната после столкновения с Гуделем
Жирона украинцев потерпела сенсационное поражение Жирона украинцев потерпела сенсационное поражение
Цыганков и Ванат выйдут в старте на Овьедо Цыганков и Ванат выйдут в старте на Овьедо
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ромы, Эспаньоля и Динамо
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Украина18:48
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день
Украина18:35
Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге
Формула 117:53
Макларен показал ливрею на предстоящий сезон
Европа17:49
Интер согласовал новый контракт с ключевым игроком
Европа17:35
Лапорта покинул пост президента Барселоны
Бокс17:18
Президент WBC ответил, обяжут ли Усика драться с Кабайелом
Формула 117:15
Кадиллак представил свою первую ливрею для Формулы-1
Украина16:32
Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины
Теннис16:00
Ястремская вышла во второй круг турнира в Дохе, где сыграет с соотечественницей
Европа15:44
Милан нацелился на лидера атак Фиорентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK