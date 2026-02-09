Оценки Ваната и Цыганкова за игру с Севильей

В матче 23-го тура чемпионата Испании Жирона сыграла против Севильи. В игре приняли участие форвард Владислав Ванат и полузащитник Виктор Цыганков.

Если нападающий каталонской команды провёл только первую половину матча, то хавбек провёл на поле все 90 минут.

За 90 минут Виктор коснулся мяча 45 раз, отдал 22 точные передачи из 27 попыток (81%), выиграл 6 дуэлей из 12 (50%), сделал 2 отбора и 2 перехвата.

Его партнёр не только по Жироне, но и по национальной сборной, Ванат, не нанес ни одного удара, создал 1 момент для партнёров, сделал 10 касаний мяча и отдал 5 точных передач из 6 попыток.

За эту игру Цыганков и Ванат получили оценку 6,3 от Sofascore, а портал WhoScored оценил полузащитника в 6,9 балла, а Владислава - в 6,2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!