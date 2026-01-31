Цыганков и Ванат выйдут в старте на Овьедо

Украинцы появятся на поле с первых минут.

Жирона обнародовала стартовый состав на поединок 22-го тура испанской Ла Лиги. Наставник каталонцев Мичел прогнозируемо выпустит дуэт футболистов сборной Украины.

В старт на Овьедо попали вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат. На скамейке запасных – их соотечественник Владислав Крапивцов. В воротах второй раз место подряд займет зимний новичок Марк-Андре тер Штеген.

В нынешнем сезоне Цыганков сыграл 15 поединков в Ла Лиге, в которых оформил 4 гола и 2 ассиста. Ванат провел 18 матчей (7 мячей). В активе Крапивцова – 2 поединка на старте сезона.

Кстати, украинец Руслан Малиновский не спас Дженоа от поражения римскому Лацио в чемпионате Италии.

