Цыганков и Ванат - худшие игроки матча против Хетафе

Украинцы получили плохие оценки.
Сегодня, 08:07       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Накануне в рамках чемпионата Испании Жирона встречалась с Хетафе и сумела уйти от поражения на последних секундах.

Украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков вышли на матч в стартовом составе и провели его полностью.

Портал SofaScore назвал обоих игроков худшими в составе Жироны. Ванат отметился в протоколе желтой карточкой и получил оценку 6,3, а Цыганков вовсе имеет оценку 5,6.

Худшим Виктора назвал и портал WhoScored, который дал ему оценку 5,9. 

