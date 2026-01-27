НБА: Кливленд разобрался с Орландо, Миннесота разбила Ворриорс
Завершился очередной игровой день в Национальной баскетбольной Ассоциации.
Атланта во второй половине смогла одолеть Индиану, а Шарлотт легко разобрались с Филадельфией. Перформанс Паоло Банкеро не помог Орландо на равных противостостоять Кливленду, а Лейкерс и Хьюстон одержали очередные победы.
Атланта - Индиана - 132:116 (34:38, 26:26, 35:28, 37:24)
Атланта: Дэниелс (22 + 9 передач), Александер-Уокер (21), Джонсон (15 + 7 подборов + 6 передач), Оконгву (12 + 10 подборов), Кисперт (7) – старт; Макколум (23+8 подборов + 7 передач), Кеннард (13), Колоко (12), Гуйе (7), Крейчи (0), Уоллес (0).
Индиана: Сиакам (26 + 9 подборов), Несмит (18), Уокер (12 + 7 подборов + 5 перехватов), Нембхард (6 + 12 передач), Ферфи (6) – старт; Матурин (16), Макконнелл (16), А. Джексон (4), Поттер (4), Хафф (3), К. Джексон (3), Шеппард (2), Томпсон (0), Джонс (0).
Шарлотт - Филадельфия - 130:93 (28:22, 41:22, 40:15, 21:34)
Шарлотт: Миллер (30 + 8 подборов), Кнюппел (12 + 8 подборов + 6 передач), Диабате (12), Болл (11 + 8 передач), Бриджес (10) – старт; Колкбреннер (13+9 подборов), Грин (12), Секстон (10), Г. Уильямс (9), Салон (7), Мэнн (4), Коннотон (0), Джеймс (0).
Филадельфия: Убре (17), Эджкомб (9), Барлоу (9), Макси (6+7 передач), Драммонд (4+7 подборов) – старт; Маккейн (16), Граймс (14), Уокер (9), Эдвардс (4), Уотфорд (3), Бона (2).
Кливленд - Орландо - 114:98 (22:32, 39:24, 30:25, 23:17)
Кливленд: Митчелл (45), Э. Мобли (20 + 9 подборов), Тайсон (14 + 9 подборов), Аллен (9), Уэйд (6 + 7 подборов) - старт; Томлин (8), Проктор (6), Портер (4), Нэнс (2), Болл (0).
Орландо: Банкеро (37+10 подборов), Бэйн (19), Блэк (14), Картер (9+7 подборов), Саггс (4+6 передач) - старт; М. Вагнер (5), Силва (5), Джонс (3), Пенда (2), Ричардсон (0), Айзек (0).
Бостон - Портленд - 102:94 (32:11, 20:26, 23:28, 27:29)
Бостон: Притчард (23), Браун (20 + 8 подборов), Вайт (18 + 8 потерь), Хаузер (11 + 7 подборов), Кета (4) – старт; Саймонс (12), Уильямс (9+7 подборов), Шаерман (2), Гонсалес (2), Уолш (1).
Портленд: Камара (18 + 7 подборов), Холидей (14), Шарп (9), Клинган (9 + 15 подборов + 4 блок-шота), Сиссоко (4) – старт; Грант (19), Лав (11), Р. Уильямс (6), Рупер (4), Кук (0).
Хьюстон - Мемфис - 108:99 (23:24, 28:30, 25:23, 32:22)
Хьюстон: Шенгюн (33 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Дюрент (33 + 8 подборов), Исон (17 + 7 подборов), Томпсон (8 + 8 подборов + 14 передач), Смит (8 + 8 подборов) - старт; Шеппард (4), Финни-Смит (3), Окоги (2+7 подборов), Тейт (0), Капелла (0).
Мемфис: Джарен Джексон (17+7 подборов), Альдама (17+7 подборов), Уэллс (12), Кауард (8+7 подборов), Спенсер (5+13 передач) - старт; Джексон (14), Колдуэлл-Поуп (11), Проспер (8), В. Уильямс (7+8 подборов), Кончар (0).
Чикаго - Лейкерс - 118:129 (31:35, 25:34, 33:35, 29:25)
Чикаго: Вайт (23 + 6 передач), Вучевич (18 + 11 подборов), Смит (13 + 7 подборов), Бузелис (11), Окоро (7) – старт; Досунму (20), Гидди (19+7 передач), Уильямс (7), Картер (0), Филлипс (0), Терри (0), Хертер (0), Олбрич (0).
Лейкерс: Дончич (46 + 7 подборов + 11 передач), Джеймс (24), Смарт (12), Ларевия (8), Эйтон (6) – старт; Хатимура (23), Хейс (8), Вандербилт (2+7 подборов), Винсент (0), Тимми (0).
Миннесота - Голден Стейт - 108:83 (21:20, 32:18, 22:19, 33:26)
Миннесота: Рэндл (18 + 7 подборов + 6 потерь), Дивинченцо (15 + 8 передач), Гобер (15 + 17 подборов), Макдениэлс (14), Конли (2) – старт; Хайленд (17+7 подборов), Рид (15+7 подборов), Беранже (6), Кларк (4), Джузенг (2), Инглс (0), Диллингем (0).
Голден Стейт: Пост (13), Подземские (12 + 7 подборов), Сантос (11 + 10 подборов), Спенсер (10 + 6 передач), Муди (10) – старт; Джексон-Дэвис (8), Леонс (6), Хилд (5), Пэйтон II (4), Ричард (4+6 перехватов).
