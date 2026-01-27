iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Кливленд разобрался с Орландо, Миннесота разбила Ворриорс

Вашему вниманию результаты матчей игрового дня.
Сегодня, 08:56       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Getty Images

Завершился очередной игровой день в Национальной баскетбольной Ассоциации.

Атланта во второй половине смогла одолеть Индиану, а Шарлотт легко разобрались с Филадельфией. Перформанс Паоло Банкеро не помог Орландо на равных противостостоять Кливленду, а Лейкерс и Хьюстон одержали очередные победы.

Атланта - Индиана - 132:116 (34:38, 26:26, 35:28, 37:24)

Атланта: Дэниелс (22 + 9 передач), Александер-Уокер (21), Джонсон (15 + 7 подборов + 6 передач), Оконгву (12 + 10 подборов), Кисперт (7) – старт; Макколум (23+8 подборов + 7 передач), Кеннард (13), Колоко (12), Гуйе (7), Крейчи (0), Уоллес (0).

Индиана: Сиакам (26 + 9 подборов), Несмит (18), Уокер (12 + 7 подборов + 5 перехватов), Нембхард (6 + 12 передач), Ферфи (6) – старт; Матурин (16), Макконнелл (16), А. Джексон (4), Поттер (4), Хафф (3), К. Джексон (3), Шеппард (2), Томпсон (0), Джонс (0).

Шарлотт - Филадельфия - 130:93 (28:22, 41:22, 40:15, 21:34)

Шарлотт: Миллер (30 + 8 подборов), Кнюппел (12 + 8 подборов + 6 передач), Диабате (12), Болл (11 + 8 передач), Бриджес (10) – старт; Колкбреннер (13+9 подборов), Грин (12), Секстон (10), Г. Уильямс (9), Салон (7), Мэнн (4), Коннотон (0), Джеймс (0).

Филадельфия: Убре (17), Эджкомб (9), Барлоу (9), Макси (6+7 передач), Драммонд (4+7 подборов) – старт; Маккейн (16), Граймс (14), Уокер (9), Эдвардс (4), Уотфорд (3), Бона (2).

Кливленд - Орландо - 114:98 (22:32, 39:24, 30:25, 23:17)

Кливленд: Митчелл (45), Э. Мобли (20 + 9 подборов), Тайсон (14 + 9 подборов), Аллен (9), Уэйд (6 + 7 подборов) - старт; Томлин (8), Проктор (6), Портер (4), Нэнс (2), Болл (0).

Орландо: Банкеро (37+10 подборов), Бэйн (19), Блэк (14), Картер (9+7 подборов), Саггс (4+6 передач) - старт; М. Вагнер (5), Силва (5), Джонс (3), Пенда (2), Ричардсон (0), Айзек (0).

Бостон - Портленд - 102:94 (32:11, 20:26, 23:28, 27:29)

Бостон: Притчард (23), Браун (20 + 8 подборов), Вайт (18 + 8 потерь), Хаузер (11 + 7 подборов), Кета (4) – старт; Саймонс (12), Уильямс (9+7 подборов), Шаерман (2), Гонсалес (2), Уолш (1).

Портленд: Камара (18 + 7 подборов), Холидей (14), Шарп (9), Клинган (9 + 15 подборов + 4 блок-шота), Сиссоко (4) – старт; Грант (19), Лав (11), Р. Уильямс (6), Рупер (4), Кук (0).

Хьюстон - Мемфис - 108:99 (23:24, 28:30, 25:23, 32:22)

Хьюстон: Шенгюн (33 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Дюрент (33 + 8 подборов), Исон (17 + 7 подборов), Томпсон (8 + 8 подборов + 14 передач), Смит (8 + 8 подборов) - старт; Шеппард (4), Финни-Смит (3), Окоги (2+7 подборов), Тейт (0), Капелла (0).

Мемфис: Джарен Джексон (17+7 подборов), Альдама (17+7 подборов), Уэллс (12), Кауард (8+7 ​​подборов), Спенсер (5+13 передач) - старт; Джексон (14), Колдуэлл-Поуп (11), Проспер (8), В. Уильямс (7+8 подборов), Кончар (0).

Чикаго - Лейкерс - 118:129 (31:35, 25:34, 33:35, 29:25)

Чикаго: Вайт (23 + 6 передач), Вучевич (18 + 11 подборов), Смит (13 + 7 подборов), Бузелис (11), Окоро (7) – старт; Досунму (20), Гидди (19+7 передач), Уильямс (7), Картер (0), Филлипс (0), Терри (0), Хертер (0), Олбрич (0).

Лейкерс: Дончич (46 + 7 подборов + 11 передач), Джеймс (24), Смарт (12), Ларевия (8), Эйтон (6) – старт; Хатимура (23), Хейс (8), Вандербилт (2+7 подборов), Винсент (0), Тимми (0).

Миннесота - Голден Стейт - 108:83 (21:20, 32:18, 22:19, 33:26)

Миннесота: Рэндл (18 + 7 подборов + 6 потерь), Дивинченцо (15 + 8 передач), Гобер (15 + 17 подборов), Макдениэлс (14), Конли (2) – старт; Хайленд (17+7 подборов), Рид (15+7 подборов), Беранже (6), Кларк (4), Джузенг (2), Инглс (0), Диллингем (0).

Голден Стейт: Пост (13), Подземские (12 + 7 подборов), Сантос (11 + 10 подборов), Спенсер (10 + 6 передач), Муди (10) – старт; Джексон-Дэвис (8), Леонс (6), Хилд (5), Пэйтон II (4), Ричард (4+6 перехватов).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Zuffa Boxing официально подтвердила бой Гвоздика Zuffa Boxing официально подтвердила бой Гвоздика
Богачук проведет бой против россиянина Богачук проведет бой против россиянина
Легионер Полесья прокомментировал момент, когда чуть не нанес травму Усику Легионер Полесья прокомментировал момент, когда чуть не нанес травму Усику
Australian Open-2026 (WTA): Сабаленка легко прошла в полуфинал Australian Open-2026 (WTA): Сабаленка легко прошла в полуфинал

Видео

Легионер Полесья прокомментировал момент, когда чуть не нанес травму Усику
Легионер Полесья прокомментировал момент, когда чуть не нанес травму Усику

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Италии и возможный дебют Усика в сезоне
просмотров
Свитолина сыграет с Гауфф, начало в 10:00
просмотров

Последние новости

Бокс10:31
Zuffa Boxing официально подтвердила бой Гвоздика
Бокс10:17
Богачук проведет бой против россиянина
Украина09:59
Легионер Полесья прокомментировал момент, когда чуть не нанес травму Усику
Теннис09:26
Australian Open-2026 (WTA): Сабаленка легко прошла в полуфинал
НХЛ09:16
НХЛ: Анахайм и Юта проиграли свои матчи, Айлендерс одержали победу
НБА08:56
НБА: Кливленд разобрался с Орландо, Миннесота разбила Ворриорс
Теннис08:41
Australian Open 2026 (ATP): Зверев вышел в полуфинал
Европа08:07
Цыганков и Ванат - худшие игроки матча против Хетафе
Европа07:54
Футбол сегодня: Кубок Италии и возможный дебют Усика в сезоне
НБА07:43
Кармело, МакГрейди и Картер узнали, с кем будут работать на Звездном уик-енде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK