Украина уступила Словакии в квалификации ЧМ-2027 по гандболу
В среду, 18 марта, мужская сборная Украины по гандболу провела матч квалификации чемпионат мира-2027.
В номинально домашнем для "сине-желтых" первом поединке второго раунда отбора в немецком Бенсхайме украинской команде противостояла Словакия.
Первый тайм сборная Украины завершила с отставанием в пять мячей - 11:16. Во второй половине встречи украинцам удалось немного сократить разрыв в счете, однако словацкая команда довела поединок до итоговой победы 27:24.
ЧМ-2027 по гандболу, квалификация
Второй раунд, первый матч
Украина - Словакия 24:27 (11:16)
Ответный матч команды проведут в воскресенье, 22 марта, в Поважской Быстрице.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в третий раунд квалификации, где сыграет со сборной Северной Македонии за путевку на ЧМ-2027.
