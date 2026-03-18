Украина уступила Словакии в квалификации ЧМ-2027 по гандболу

В среду, 18 марта, мужская сборная Украины по гандболу провела матч квалификации чемпионат мира-2027.

В номинально домашнем для "сине-желтых" первом поединке второго раунда отбора в немецком Бенсхайме украинской команде противостояла Словакия.

Первый тайм сборная Украины завершила с отставанием в пять мячей - 11:16. Во второй половине встречи украинцам удалось немного сократить разрыв в счете, однако словацкая команда довела поединок до итоговой победы 27:24.

ЧМ-2027 по гандболу, квалификация

Второй раунд, первый матч

Украина - Словакия 24:27 (11:16)

Ответный матч команды проведут в воскресенье, 22 марта, в Поважской Быстрице.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в третий раунд квалификации, где сыграет со сборной Северной Македонии за путевку на ЧМ-2027.

