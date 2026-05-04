Дубль Винисиуса принес Реалу победу над Эспаньолом

Во втором тайме команды наконец решили поиграть в футбол.

В воскресенье, 3 мая, Реал отправился в гости к Эспаньолу. Андрей Лунин вышел в старте мадридцев.

И сразу украинцу пришлось вступить в игру, так как хозяева провели быструю атаку, и Кабрера пробивыал точно под перекладину и должен был забивать.

Реал сумел ответить ударом Винисиуса в штангу, а в остальном тайм был наполнен нарушениями и карточками. Арбитр даже показал одну красную, которую позднее отменил VAR.

Со стартом второго тайма мадридцы открыли счет после удачного удара Винисиуса, который влетел в ворота от штанги.

В целом мадридцы доминировали во второй половине, что вылилось в еще один гол бразильца, и несколько отличных моментов для других игроков.

Эспаньол - Реал 0:2

Голы: Винисиус, 55, 66

