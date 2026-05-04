iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дубль Винисиуса принес Реалу победу над Эспаньолом

Во втором тайме команды наконец решили поиграть в футбол.
Сегодня, 00:04       Автор: Андрей Безуглый
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

В воскресенье, 3 мая, Реал отправился в гости к Эспаньолу. Андрей Лунин вышел в старте мадридцев.

И сразу украинцу пришлось вступить в игру, так как хозяева провели быструю атаку, и Кабрера пробивыал точно под перекладину и должен был забивать.

Реал сумел ответить ударом Винисиуса в штангу, а в остальном тайм был наполнен нарушениями и карточками. Арбитр даже показал одну красную, которую позднее отменил VAR.

Со стартом второго тайма мадридцы открыли счет после удачного удара Винисиуса, который влетел в ворота от штанги. 

В целом мадридцы доминировали во второй половине, что вылилось в еще один гол бразильца, и несколько отличных моментов для других игроков. 

Эспаньол - Реал 0:2
Голы: Винисиус, 55, 66

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эспаньол Реал Мадрид

Статьи по теме

Реал контактировал с Зиданом Реал контактировал с Зиданом
Ювентус нацелился на аргентинского новичка Реала Ювентус нацелился на аргентинского новичка Реала
Реал потерял важного защитника перед Эль Класико Реал потерял важного защитника перед Эль Класико
Точно нет. Реал сообщил кого точно не видит тренером команды Точно нет. Реал сообщил кого точно не видит тренером команды

Видео

Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Мерфи стал первым финалистом
просмотров
Футбол сегодня: Юнайтед против Ливерпуля, Реал встретится с Эспаньолом, также матчи УПЛ, Серии А и Бундеслиги
просмотров
УПЛ: Колос разгромил Александрию, ничьи Вереса с Эпицентром и Карпат с ЛНЗ
просмотров
Плей-офф НБА: Филадельфия обыграла Бостон в 7-м матче серии и прошла дальше
просмотров

Последние новости

Европа00:04
Дубль Винисиуса принес Реалу победу над Эспаньолом
Вчера, 23:52
Европа23:52
Яремчук помог Лиону перестрелять Ренн
Европа23:40
Интер обыграл Парму и стал чемпионом Италии
Формула 123:10
Сразу три пилота могут лишиться очков после Гран-при Майами
Европа22:43
Майну - о Каррике: Хочется умереть за него на поле
Формула 122:10
Гран-при Майами: Антонелли выиграл гонку, Макларены замкнули тройку
Европа и мир21:58
Сборная Украины по хоккею оформила первую победу на ЧМ-2026
Формула 121:40
Антонелли стал победителем Гран-при Майами
Украина19:58
Шахтер сумел вырвать победу в Класычному
Европа19:28
Манчестер Юнайтед в ярком матче обыграл Ливерпуль
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK