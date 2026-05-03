Антонелли стал победителем Гран-при Майами

Долгожданный этап оправдал все ожидания.
Сегодня, 21:40       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Майами / Getty Images

В воскресенье, 3 мая, в Майами прошел этап чемпионата Формулы-1.

Старт получился очень жарким. Леклер сразу вырвался в лидеры, Ферстаппен чуть было не лишился болида, а Хюлькенберг был вынужден пойти в питы для смены антикрыла после столкновения.

Уже на четвертом круге сменился лидер, после того Антонелли сумел обойти Леклера, хотя через круг и отдал позицию назад. А в остальном пелотон в целом стабилизировался. 

А уже на шестом круге выбыли сразу три пилота - Исак Аджар, Лиам Лоусон, Пьер Гасли. Аджар потерял контроль над болидом и влетел в отбойник, а вот Гасли был подрезан Лоусоном, и оба пилота сошли, вызвав сейфти-кар.

Гонка продолжилась лишь на 11-м круге. Сразу на рестарте Пиастри обошел Расселла, а Ферстаппен начал свой подъем с конца пелотона, так как нидерландец заезжал на пит.

Вскоре Норрис нашел момент и захватил лидерство в гонке, оставив Леклера бороться с Антонелли. В следующие несколько кругов ситуация на трассе мало менялась.

К 20-му кругу вопрос дождя стал актуальным. И тогда Мерседес решил пойти в ва-банк, и сделать андеркат для Расселла, который выехал на "харде". Это вынудило Леклера ответить своей остановкой, после которой он выехал сразу за британцем.

На 29-м круге лидером гонки стал Макс Ферстаппен, который пробился к топ-4 с самого низа пелотона, а затем стал первым после пит-стопов соперников. Теперь вся борьба разгорелась между Ферстаппеном, Антонелли и Норрисом за места в топ-3.

Следующие 10 кругов прошли в борьбе между Мерседес и Макларен. Пиастри разменивался позициями с Расселлом, а Норрис ни на шаг не отпускал лидирующего Антонелли.

К 45-му кругу Леклер догнал Ферстаппена, претендуя на третью строчку. Пиастри ехал в трех секундах позади них, но из-за борьбы австралиец получил шанс подъехать и поучаствовать в борьбе.

В итоге, на последних круга Антонелли все же уехал от Норриса, зато Пиастри догнал Леклера, а Расселл - Ферстаппена. Именно на этих позициях была последняя интрига в гонке, которая завершилась неожиданно. Леклер проиграл сразу три позиции из-за досадной ошибки, пропустив не только Пиастри, но и Расселла с Ферстаппеном.

