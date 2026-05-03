Гол Брагару принес Полесье непростую победу

Металлист 1925 также имел свои моменты.
Сегодня, 17:30       Автор: Андрей Безуглый
Металлист 1925 - Полесье / upl.ua
В воскресенье, 3 мая, Металлист 1925 встречался с Полесьем.

Гости сразу пошли в атаку, однако первые слабьые попытки Металлист 1925 легко откразил. А уже на 20-й минуте Брагару без шансов закрутил под левую штангу.

А еще раз пару минут вингер откатывал Краснопиру, но форвард лишь сотряс штангу. До конца тайма Сарапий имел классный момент, Итодо имел свой шанс, но счет не изменился.

Старт второго тайма также был жарким, команды активно шли в атаку, но голов не было. Полесье больше владело инициативой и старалось продавить соперника, но Металлист уверенно держал оборону, хоть и был довольно беззубым впереди.

В концовке матча Назаренко дважды мог забивать, но в итоге матч и так завершился с минимальным счетом.

Металлист 1925 - Полесье 0:1
Гол: Брагару, 20

Металлист 1925: Варакута — Мартынюк (Салюк, 78), Шабанов, Е. Павлюк, Крупский — Аревало (Забергджа, 78), Калюжный, Калитвинцев (Кастильо, 66) – Рашица (Мба, 78), Петер, Антюх (Ари, 66).

Полесье: Волынец – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе (Кобернюк, 89) – Эмерллаху (Федор, 61), Бабенко, Андриевский (Шепелев, 79) – Брагару (Назаренко, 61), Краснопир (Гайдучик, 61), Гуцуляк.

