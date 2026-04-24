Представители Полесья и Карпат признаны лучшими игроком и тренером 21-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала лучших игрока и тренера по итогам матчей 21-го тура чемпионата.

Тур проходил с 18 по 22 марта, однако официально завершился, когда 23 апреля состоялся один перенесенный поединок, в котором Шахтер обыграл 2:1 Зарю.

Читай также: Дебютный гол Проспера помог Шахтеру обыграть Зарю

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим игроком был признан вингер Полесья Алексей Гуцуляк, дубль которого принес его команде победу над Кудривкой (2:0).

Звания лучшего тренера тура удостоился наставник Карпат Франсиско Фернандес, команда которого разгромила Оболонь (4:0).

Также была представлена символическая сборная 21-го тура УПЛ.

Источник: УПЛ

