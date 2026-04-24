Представители Полесья и Карпат признаны лучшими игроком и тренером 21-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига назвала лучших игрока и тренера по итогам матчей 21-го тура чемпионата.
Тур проходил с 18 по 22 марта, однако официально завершился, когда 23 апреля состоялся один перенесенный поединок, в котором Шахтер обыграл 2:1 Зарю.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим игроком был признан вингер Полесья Алексей Гуцуляк, дубль которого принес его команде победу над Кудривкой (2:0).
Звания лучшего тренера тура удостоился наставник Карпат Франсиско Фернандес, команда которого разгромила Оболонь (4:0).
Также была представлена символическая сборная 21-го тура УПЛ.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей УПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!