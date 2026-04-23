Дебютный гол Проспера помог Шахтеру обыграть Зарю

Навин Малыш подарил "горнякам" пенальти.
Сегодня, 17:35       Автор: Андрей Безуглый
Заря - Шахтер / Getty Images

В четверг, 23 апреля, Заря и Шахтер встретились в рамках 21-го тура УПЛ.

"Горняки" сразу удивили соперника быстрым голом. Подача штрафного отскочила Просперу, который сразу же вогнал мяч в ворота.

Однако игра только началась, и соперники стали активно обмениваться моментами. Ризныку пришлось немало поработать, однако и Сапутину отдохнуть соперник не давал.

Со стартом второго тайма быстрый гол оформили уже луганчане. Малыш оказался первым на подборе и сравнял счет.

Шахтер бросился спасать ситуацию, а Заря отвечала нечастыми, но острыми контратаками. В итоге все снова решил Малыш, сбив Траоре в собственной штрафной. Бондаренко оформил пенальти и принес Шахтеру победу.

Заря - Шахтер 1:2
Голы: Малыш, 51 - Проспер, 2, Бондаренко (пенальти), 82

Заря: Сапутин – Жуниньо, Эскинья, Джордан, Малыш – Кушниренко, Дришлюк (Задорожный, 85) – Вантух (Слесар, 64), Попара (Горбач, 85) – Андушич (Саллиеу, 83), Будковский.

Шахтер: Ризник – Педриньо Азеведо, Марлон Сантос (Матвиенко, 90+1), Бондарь, Винисиус – Бондаренко, Назарина, Мейреллиш (Изаки, 58) – Невертон (Эгиналду, 58), Элиас (Траоре, 73), Проспер (Алиссон, 73).

