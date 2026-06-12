Ньюкасл намерен подписать испанского вингера

Ньюкасл активно работает по сделке по Виктору Муньосу, пишет AS.

Вингер выступает за Осасуну, но половина прав на него принадлежит Реалу.

Уже известно, что мадридский клуб не будет препятствовать переходу вингера, зато получит половину от стоимости трансфера.

Ожидается, что Муньос обойдется "сорокам" в 35 млн евро плюс бонусы.

В прошедшем сезоне 22-летней испанец провел 36 матчей, в которых отличился семью голами и пятью ассистами.

Ранее также Реал объявил о назначении нового тренера.

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