iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл намерен подписать испанского вингера

Половина прав на Виктора Муньоса принадлежат Реалу.
Сегодня, 12:30       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Муньос / Getty Images
Виктор Муньос / Getty Images

Ньюкасл активно работает по сделке по Виктору Муньосу, пишет AS.

Вингер выступает за Осасуну, но половина прав на него принадлежит Реалу.

Уже известно, что мадридский клуб не будет препятствовать переходу вингера, зато получит половину от стоимости трансфера.

Ожидается, что Муньос обойдется "сорокам" в 35 млн евро плюс бонусы.

В прошедшем сезоне 22-летней испанец провел 36 матчей, в которых отличился семью голами и пятью ассистами.

Ранее также Реал объявил о назначении нового тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Палкин ответил Суркису: Мы с уважением относимся к его видению, но у нас свой путь Палкин ответил Суркису: Мы с уважением относимся к его видению, но у нас свой путь
ФИА вернула Гасли подиум на Гран-при Монако ФИА вернула Гасли подиум на Гран-при Монако
Сборная Украины всухую разбила Кубу в Лиге наций Сборная Украины всухую разбила Кубу в Лиге наций
Жирона подписала еще одного украинца Жирона подписала еще одного украинца

Видео

Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии
Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: хозяева турнира сыграют свои матчи
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

Украина14:05
Палкин ответил Суркису: Мы с уважением относимся к его видению, но у нас свой путь
Формула 113:28
ФИА вернула Гасли подиум на Гран-при Монако
Другие13:05
Сборная Украины всухую разбила Кубу в Лиге наций
Европа12:30
Ньюкасл намерен подписать испанского вингера
Европа11:42
Жирона подписала еще одного украинца
ЧМ-202611:15
Лето большой игры началось! Кто победит в главном футбольном турнире?
Европа10:45
Бывшая звезда АПЛ продолжит карьеру в МЛС
Европа09:59
Барселона намерена продлить контракт с нападающим
ЧМ-202609:30
ЧМ-2026: анонс дня — Канада vs Босния и Герцеговина, США vs Парагвай
ЧМ-202609:10
Один из лидеров Аргентины вернется в строй к первому туру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK