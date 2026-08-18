"Большой бой на горизонте": Фьюри анонсировал громкие новости
Экс-чемпион заверил, что уже вскоре будет объявлен его следующий поединок.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своем следующем бое.
Британский боксер опубликовал у себя в Instagram видео, в котором заявил, что в ближайшее время будет анонсирован большой поединок, намекнув, очевидно, на встречу в ринге с Энтони Джошуа.
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"Вокруг сейчас просто творится безумие. Совсем скоро у меня для вас будут очень громкие новости. Все идет хорошо. Большой бой уже на горизонте - тот самый, которого вы все так ждали.
Объявление будет буквально в ближайшее время, так что следите за новостями", - заявил Фьюри.
Напомним, что бой Фьюри и Джошуа планируют организовать в конце этого года.
Ранее промоутер Джошуа озвучил позицию по месту для поединка с Фьюри.
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