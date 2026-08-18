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Кривбасс арендовал боливийского легионера

Полузащитник Сантьяго Куиса пополнил состав криворожской команды.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Сантьяго Куиса / ФК Кривбасс
Сантьяго Куиса / ФК Кривбасс

Полузащитник Сантьяго Куиса перешел из боливийского Реала Томайяпо в Кривбасс.

О подписании 21-летнего футболиста сообщает официальный сайт клуба УПЛ.

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Новичок присоединился к криворожскому клубу на правах годичной аренды с правом последующего выкупа.

В составе украинской команды боливийский легионер будет выступать под 28-м номером.

Куиса является воспитанником Реала Томайяпо, за первую команду которого дебютировал в 16-летнем возрасте. Он стал одним из первых воспитанников клуба, который получил вызов в сборную Боливии U-20, за которую сыграл шесть матчей и забил один гол.

В прошлом сезоне Куиса провел за Реал Томайяпо 35 матчей во всех турнирах, отличившись девятью голами и четырьмя ассистами. В нынешнем сезоне полузащитник отыграл семь поединков без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Кривбасс показал все комплекты формы на новый сезон.

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