Кривбасс арендовал боливийского легионера

Полузащитник Сантьяго Куиса перешел из боливийского Реала Томайяпо в Кривбасс.

О подписании 21-летнего футболиста сообщает официальный сайт клуба УПЛ.

Читай также: Кривбасс подписал венесуэльского легионера

Новичок присоединился к криворожскому клубу на правах годичной аренды с правом последующего выкупа.

В составе украинской команды боливийский легионер будет выступать под 28-м номером.

Куиса является воспитанником Реала Томайяпо, за первую команду которого дебютировал в 16-летнем возрасте. Он стал одним из первых воспитанников клуба, который получил вызов в сборную Боливии U-20, за которую сыграл шесть матчей и забил один гол.

В прошлом сезоне Куиса провел за Реал Томайяпо 35 матчей во всех турнирах, отличившись девятью голами и четырьмя ассистами. В нынешнем сезоне полузащитник отыграл семь поединков без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Кривбасс показал все комплекты формы на новый сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!