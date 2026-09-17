Скандальный экс-легионер Динамо вернулся в Украину, подписав контракт с клубом УПЛ

Заря объявила о подписании бывшего нападающего Динамо Жерсона Родригеша.

О переходе 31-летнего футболиста сообщает официальный сайт луганского клуба.

Люксембургский форвард пополнил состав команды в статусе свободного агента, а детали сотрудничества с ним не разглашаются.

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В украинской команде новичок будет выступать под 7-м номером.

В Украине Родригеш известен по своим выступлениям за Динамо, к которому он присоединился в 2019 году, а его пребывание в составе киевского клуба сопровождалось разными скандалами и несоблюдением режима. Всего за "бело-синих" он провел 53 матча, отличившись девятью голами и четырьмя результативными передачами. Пребывая на контракте в Динамо, игрок неоднократно отправлялся в аренды, а его соглашение с киевлянами истекло в июне 2025 года.

За свою карьеру Родригеш сменил множество клубов, выступая в чемпионатах Люксембурга, Португалии, Китая, Турции, Франции, Словакии, Таиланда, Японии, Саудовской Аравии, Нидерландов и Молдовы.

Последним клубом люксембургского нападающего был Вардар из Северной Македонии, за который в нынешнем сезоне он сыграл шесть поединков, записав на свой счет один забитый мяч и два ассиста.

В составе сборной Люксембурга Родригеш провел 72 матча, в которых забил 23 гола и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Буковина подписала игрока сборной Азербайджана.

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