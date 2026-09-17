iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Боэли покинул пост председателя правления Челси, продав свою долю акций

Компания Clearlake Capital стала единственным владельцем лондонского клуба.
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Тодд Боэли / Getty Images
Тодд Боэли / Getty Images

Лондонский Челси официально объявил о смене формы собственности.

На сайте "синих" сообщается, что инвестиционная компания Clearlake Capital выкупила у 52-летнего американского бизнесмена и председателя правления клуба Тодда Боэли его долю акций, которая, по информации СМИ, составляла 12,8%.

Совладельцами компании являются американец иранского происхождения Бехдад Эгбали и пуэрториканец Хосе Фелисиано, которые оба являются миллиардерами.

Читай также: Челси избежал поражения в матче с новичком АПЛ

Также в заявлении Челси сообщается, что в ближайшее время Clearlake Capital завершит процесс перехода собственности, приобретя долю акций Марка Уолтера и получив полный контроль над клубом.

При этом швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс останется важным акционером и партнером в группе владельцев.

В сообщении отмечается, что никаких изменений в повседневной деятельности, руководстве или стратегии клуба не будет.

Боэли в свою очередь также подтвердил, что прекращает свою деятельность в Челси.

"Для меня было честью занимать пост председателя футбольного клуба Челси. Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог обеспечить светлое будущее клуба, в частности английскую Премьер-лигу, тренеров и игроков, талантливое руководство и персонал Челси, а также многочисленных преданных болельщиков.

Я высоко ценю партнерство с Clearlake и другими представителями группы владельцев, а также совместные решения и инвестиции, которые мы осуществили для поддержки как ближайших, так и долгосрочных успехов клуба. Я уверен, что Челси имеет все предпосылки для дальнейших успехов под руководством Clearlake", - заявил Боэли.

Напомним, что в 2022 году Clearlake Capital, Тодд Боэли, Марк Уолтер и Хансйорг Висс создали консорциум BlueCo, который приобрел Челси у Романа Абрамовича.

Ранее сообщалось, что Челси готовит 70 миллионов евро за полузащитника ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Тодд Боэли

Статьи по теме

Челси готовит €70 млн за полузащитника ПСЖ Челси готовит €70 млн за полузащитника ПСЖ
Челси избежал поражения в матче с новичком АПЛ Челси избежал поражения в матче с новичком АПЛ
Камара отреагировал на срыв трансфера в Челси: “Я перевернул страницу” Камара отреагировал на срыв трансфера в Челси: “Я перевернул страницу”
Самый дорогой трансфер лета завершен — Энцо Фернандес сменил Челси на Манчестер Сити Самый дорогой трансфер лета завершен — Энцо Фернандес сменил Челси на Манчестер Сити

Видео

Интер Майами с Месси стал обладателем Кубка чемпионов
Интер Майами с Месси стал обладателем Кубка чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Шахтера в Кубке Украины, поединки Лиги Европы, Манчестер Сити в Кубке лиги
просмотров
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Костюк без боя прошла в третий круг в Мексике
просмотров

Последние новости

Европа12:25
Батагов возобновил тренировки после травмы и операции
Лига Европы11:37
"Качественно отработал": Тренер Бенфики похвалил Трубина после победного матча с Миланом
Европа10:59
Боэли покинул пост председателя правления Челси, продав свою долю акций
Украина10:10
Кубок Украины: Тростянец встретится с Черниговом, Шахтер отправится в гости к Ольховцам
Другие страны09:58
Интер Майами с Месси стал обладателем Кубка чемпионов
Лига Европы09:15
Лига Европы: Кристал Пэлас примет Лех, Ювентус встретится с Неймегеном, а Бешикташ - с Марселем
Европа08:20
Футбол сегодня: матч Шахтера в Кубке Украины, поединки Лиги Европы, Манчестер Сити в Кубке лиги
Европа00:33
Барселона устроила тотальный разгром Расингу
Европа00:05
Брайтон с камбеком выбил Манчестер Юнайтед из Кубка лиги
Вчера, 23:55
Лига Европы23:55
Бенфика вырвала победу у Милана в стартовом туре Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK