Боэли покинул пост председателя правления Челси, продав свою долю акций
Лондонский Челси официально объявил о смене формы собственности.
На сайте "синих" сообщается, что инвестиционная компания Clearlake Capital выкупила у 52-летнего американского бизнесмена и председателя правления клуба Тодда Боэли его долю акций, которая, по информации СМИ, составляла 12,8%.
Совладельцами компании являются американец иранского происхождения Бехдад Эгбали и пуэрториканец Хосе Фелисиано, которые оба являются миллиардерами.
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Также в заявлении Челси сообщается, что в ближайшее время Clearlake Capital завершит процесс перехода собственности, приобретя долю акций Марка Уолтера и получив полный контроль над клубом.
При этом швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс останется важным акционером и партнером в группе владельцев.
В сообщении отмечается, что никаких изменений в повседневной деятельности, руководстве или стратегии клуба не будет.
Боэли в свою очередь также подтвердил, что прекращает свою деятельность в Челси.
"Для меня было честью занимать пост председателя футбольного клуба Челси. Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог обеспечить светлое будущее клуба, в частности английскую Премьер-лигу, тренеров и игроков, талантливое руководство и персонал Челси, а также многочисленных преданных болельщиков.
Я высоко ценю партнерство с Clearlake и другими представителями группы владельцев, а также совместные решения и инвестиции, которые мы осуществили для поддержки как ближайших, так и долгосрочных успехов клуба. Я уверен, что Челси имеет все предпосылки для дальнейших успехов под руководством Clearlake", - заявил Боэли.
Напомним, что в 2022 году Clearlake Capital, Тодд Боэли, Марк Уолтер и Хансйорг Висс создали консорциум BlueCo, который приобрел Челси у Романа Абрамовича.
Ранее сообщалось, что Челси готовит 70 миллионов евро за полузащитника ПСЖ.
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