iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Брайтон с камбеком выбил Манчестер Юнайтед из Кубка лиги

Команда Хюрцелера показала настоящий мастер-класс.
Сегодня, 00:05       Автор: Андрей Безуглый
Манчестер Юнайтед - Брайтон / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Брайтон / Getty Images

В среду, 16 сентября, Манчестер Юнайтед принимал дома Брайтон в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.

Манкунианцы начали ударно. Уже на восьмой минуте Лейси прошил Стила точным ударом в ближний угол, и вскоре Маунт удвоил счет, удачно сыграв на подборе.

Однако после двух пропущенных голов Брайтон наоборот оживился и начал давить. В итоге, еще до перерыва Костулас сумел отыграть один мяч.

Вторая половина игры была полностью за "чайками". Брайтон без устали давил, заставляя манкунианцев ошибаться, что привело к голу Гросса.

При счете 2:2 хозяева все равно не включились обратно, и де Кейпер вывел Брайтон вперед. Манчестер Юнайтед практически не имел шансов спасти матч и вылетел из кубка.

Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:3
Голы: Лейси, 8 Маунт, 10 - Костулас, 45+1, Гросс, 65, де Кейпер, 69

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Барселона устроила тотальный разгром Расингу Барселона устроила тотальный разгром Расингу
Бенфика вырвала победу у Милана в стартовом туре Лиги Европы Бенфика вырвала победу у Милана в стартовом туре Лиги Европы
Гол Яремчука вырвал победу для Олимпиакоса Гол Яремчука вырвал победу для Олимпиакоса
Матч Ла Лиги перенесли из-за сильного ливня Матч Ла Лиги перенесли из-за сильного ливня

Видео

Цыганков отличился дебютным голом за Аякс
Цыганков отличился дебютным голом за Аякс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, стартовые матчи Лиги Европы, поединки Барселоны, Атлетико в Ла Лиге, Манчестер Юнайтед в Кубке лиги
просмотров
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Костюк без боя прошла в третий круг в Мексике
просмотров

Последние новости

Европа00:33
Барселона устроила тотальный разгром Расингу
Европа00:05
Брайтон с камбеком выбил Манчестер Юнайтед из Кубка лиги
Вчера, 23:55
Лига Европы23:55
Бенфика вырвала победу у Милана в стартовом туре Лиги Европы
Лига Европы23:54
Гол Яремчука вырвал победу для Олимпиакоса
Европа23:35
Матч Ла Лиги перенесли из-за сильного ливня
Игровые23:15
Тупчий оценил сборную Румынии перед матчем 1/8 финала Евроволея-2026
Лига Европы23:10
Марсель проведет следующий матч Лиги Европы без фанатов
Европа22:34
За £25 тысяч можно на два дня стать частью Эвертона и Ливерпуля
Европа22:22
Ветеран сборной Бельгии завершил международную карьеру
Игровые22:07
Болгария сенсационно обыграла Польшу и прервала ее 16-матчевую победную серию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK