Брайтон с камбеком выбил Манчестер Юнайтед из Кубка лиги

В среду, 16 сентября, Манчестер Юнайтед принимал дома Брайтон в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.

Манкунианцы начали ударно. Уже на восьмой минуте Лейси прошил Стила точным ударом в ближний угол, и вскоре Маунт удвоил счет, удачно сыграв на подборе.

Однако после двух пропущенных голов Брайтон наоборот оживился и начал давить. В итоге, еще до перерыва Костулас сумел отыграть один мяч.

Вторая половина игры была полностью за "чайками". Брайтон без устали давил, заставляя манкунианцев ошибаться, что привело к голу Гросса.

При счете 2:2 хозяева все равно не включились обратно, и де Кейпер вывел Брайтон вперед. Манчестер Юнайтед практически не имел шансов спасти матч и вылетел из кубка.

Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:3

Голы: Лейси, 8 Маунт, 10 - Костулас, 45+1, Гросс, 65, де Кейпер, 69

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