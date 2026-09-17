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Футбол

Барселона устроила тотальный разгром Расингу

Каталонцы забили семь мячей.
Сегодня, 00:33       Автор: Андрей Безуглый
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

В среду, 16 сентября, Барселона принимала дома Расинг.

До этого матча каталонцы разгромили практически всех соперников, потому результат был предсказуем.

Барселона открыла счет уже на восьмой минуте, а до конца тайма отличилась в воротах соперника еще трижды, пропустив лишь гол в ответ. При этом еще Ямаль не забил с пенальти.

Во втором тайме каталонцы продолжили громить соперника. Расинг пропустил еще три гола и снова смог отыграть только один.

В итоге тотальный разгром для команды Флика и очередные легкие три очка.

Барселона - Расинг 7:2
Голы: Канселу, 8, Рафинья (пенальти), 25, 42, (пенальти), 67, Вильябре (автогол), 36, Жезус, 79, Ямаль, 89 - Гейе, 30, Забири, 65

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