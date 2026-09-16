Тупчий оценил сборную Румынии перед матчем 1/8 финала Евроволея-2026

Диагональный сборной Украины Василий Тупчий поделился ожиданиями от предстоящего матча против Румынии в 1/8 финала чемпионата Европы-2026.

Украинцы завершили групповой этап на втором месте в квартете B, набрав четыре победы в пяти матчах. Единственное поражение команда потерпела от Польши. В плей-офф соперником Украины стала Румыния, занявшая третью позицию в группе D.

Тупчий отметил, что румынская команда не является проходным соперником и имеет в составе игроков с опытом выступлений в сильных европейских чемпионатах.

“Это точно не простая команда, как некоторые думают. Есть игроки, которые играли и в Плюс-Лиге, и в Италии. Потому легко здесь уже ни с кем не будет. Мы готовимся! Вы поддерживайте нас, переживайте! Идем дальше!” — заявил спортсмен.

Украинцы будут играть с соперниками 20 сентября в 16.00.

В групповом турнире Евро-2026 Украина также обыграла Израиль, Северную Македонию, Болгарию и Португалию.

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