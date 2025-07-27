Англия победила на чемпионате Европы

В рамках финала женского Евро-2025 встретились сборные Испании и Англии.

Испанки выглядели лучше в начале встречи и именно они открыли счет на 25-й минуте. Мариона Кальдентей отличилась забитым мячом с ассистом Они Батье.

Во втором тайме подопечные Томе Монтссерат также выглядели немного лучше, однако ситуация все же более или менее выровнялась, «львицы» имели свои моменты и воспользовались ими, сравняв счет благодаря мячу Алессии Руссо.

Коллектив Сарины Вигман дотерпел до экстра-таймов, а в дополнительные 30 минут игры они терпели еще сильнее, не ударив ни разу по воротам за это время, тогда как Испания имела 5 попыток, хотя ни одна из них и не была достаточно точной, чтобы побеспокоить Анну Хэмптон.

Судьба вознаградила англичанок за терпение в серии пенальти, где именно они оказались сильнее и завоевали звание чемпионок Европы.

Англия - Испания 1:1 (серия пенальти - 3:1)

Голы: Руссо, 57 - Кальдентей, 25

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