iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Англия победила на чемпионате Европы

Коллектив Сарины Вигман переиграл Испанию в финале.
Сегодня, 21:55       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

В рамках финала женского Евро-2025 встретились сборные Испании и Англии.

Испанки выглядели лучше в начале встречи и именно они открыли счет на 25-й минуте. Мариона Кальдентей отличилась забитым мячом с ассистом Они Батье.

Во втором тайме подопечные Томе Монтссерат также выглядели немного лучше, однако ситуация все же более или менее выровнялась, «львицы» имели свои моменты и воспользовались ими, сравняв счет благодаря мячу Алессии Руссо.

Коллектив Сарины Вигман дотерпел до экстра-таймов, а в дополнительные 30 минут игры они терпели еще сильнее, не ударив ни разу по воротам за это время, тогда как Испания имела 5 попыток, хотя ни одна из них и не была достаточно точной, чтобы побеспокоить Анну Хэмптон.

Судьба вознаградила англичанок за терпение в серии пенальти, где именно они оказались сильнее и завоевали звание чемпионок Европы.

Англия - Испания 1:1 (серия пенальти - 3:1)

Голы: Руссо, 57 - Кальдентей, 25

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: испания англия чемпионат Европы

Статьи по теме

Экс-нападающий сборной Англии оказался в шестом дивизионе страны Экс-нападающий сборной Англии оказался в шестом дивизионе страны
Звезда сборной Англии проведет юбилейную игру Звезда сборной Англии проведет юбилейную игру
Легенда испанского футбола может возглавить молодежную сборную страны Легенда испанского футбола может возглавить молодежную сборную страны
Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: финал женского Евро и продолжение первого тура Второй лиги Украины
просмотров

Последние новости

Европа21:55
Англия победила на чемпионате Европы
Бокс21:48
Член команды Усика рассказал, кто ему показал нокаутирующий удар, получивший забавное название
Европа21:05
Ливерпуль серьезно настроен на еще один громкий трансфер
Другие21:02
"Свиньи, здесь вам не рады": В Грузии вспыхнули протесты из-за россиян на ЧМ-2025 по фехтованию
Европа20:33
Лидер Шахтера подтвердил интерес со стороны клубов из Турции
Европа19:59
Бавария близка к подписанию талантливого форварда на роль дублера Кейна
Украина19:58
Игрок клуба УПЛ самовольно покинул команду и выехал из Украины
Европа19:35
Легионер Полесья выбыл из-за тяжелой травмы на долгий срок
Другие19:11
Комащук принесла Украине третью медаль чемпионата мира по фехтованию
Формула 118:58
Пиастри - победитель гран-при Бельгии, Норрис - 2-ой, Леклер - 3-ий
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK