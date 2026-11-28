Интер Майами с Месси вылетел из плей-офф МЛС
Интер Майами завершил борьбу в плей-офф МЛС уже по итогам первого раунда, проиграв Коламбус Крю.
Действующий чемпион со своим капитаном Лионелем Месси, который отыграл весь матч, во втором поединке потерпел в гостях минимальное поражение 0:1. Победу Коламбусу принес единственный гол Сантьяго Родригеса, забитый в компенсированное время.
Читай также: Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС, установив рекорд
В первом домашнем матче неделю назад флоридская команда была разгромлена со счетом 0:3, а Коламбус Крю соответственно после второй игры вышел победителем из серии до двух побед.
Таким образом, Интер Майами не смог защитить чемпионский титул, завоеванный в сезоне 2025 года.
Коламбус Крю - Интер Майами 1:0 (первый матч - 3:0)
Гол: Сантьяго Родригес, 90+2
Счет в серии: 2-0
Напомним, ранее Интер Майами стал обладателем Кубка чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!