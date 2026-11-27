В одном из матчей четырнадцатого тура УПЛ встретятся Динамо и Черноморец.

Киевляне на бумаге являются явными фаворитами этого поединка и находятся в хорошей форме, поэтому на самом деле трудно представить, за счёт чего Черноморец может одержать победу.

Динамо — Черноморец

28 ноября | 13:00 | Стадион им. В. Лобановского, Киев.

Эксперты BETKING отдают предпочтение именно хозяевам матча, на победу которых на своём поле предлагают коэффициент 1.22. Успех же Черноморца оценивается в 14.00, а ничья — 6.33.

В 5 из 6 последних домашних матчей Динамо против команд из нижней половины турнирной таблицы забивали обе команды. Коэффициент на это — 1.52.

Динамо играло вничью во втором тайме в 5 из 9 последних матчей. Коэффициент на это — 3.25.

Черноморец проигрывал в первом тайме в 19 из 24 матчей. Коэффициент на победу Динамо именно в первой 45-минутке — 1.60.

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