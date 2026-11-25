Гости сделали результат двумя быстрыми голами, после чего доигрывали в большинстве.

В среду, 25 ноября, Кривбасс принимал на своем поле Харьков в перенесенном матче шестого тура украинской Премьер-лиги.

Поединок должен был состояться еще 12 сентября, однако был сорван из-за продолжительных воздушных тревог. Со второй попытки соперники все же сыграли, хотя снова не без проблем по той же причине, а харьковская команда одержала уверенную победу со счетом 2:0.

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Харьков повел в матче уже в дебюте. На 30-й секунде Карлос Парако эффектно пятой вывел в штрафной на удар Илью Крупского, а тот не без помощи рикошета от Владимира Виливальда перебросил голкипера.

Свое преимущество гости удвоили на десятой минуте. Эрмир Рашица сначала пробил в перекладину, но атака продолжилась и после навеса во вратарскую албанец ударом головой не смог переиграть голкипера, но со второй попытки добил мяч в сетку.

На 22-й минуте Виливальд еще усложнил ситуацию для своей команды, оставив ее в меньшинстве. Капитан Кривбасса сфолил на Парако, не позволив ему выбежать на ворота, за что получил прямую красную карточку.

Имея численное преимущество, Харьков владел инициативой и мог увеличивать счет, а во втором тайме второе взятие ворот в исполнении Рашицы было отменено из-за офсайда. Однако до конца встречи результат остался неизменным.

Набрав 24 очка, Харьков занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Кривбасс с семью баллами расположился на последней 16-й строчке.

Статистика матча Кривбасс - Харьков шестого тура чемпионата Украины

Кривбасс - Харьков 0:2

Голы: Крупский, 1, Рашица, 10

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 7 - 26

Удары в створ: 1 - 11

Угловые: 2 - 7

Фолы: 6 - 5

Кривбасс: Кемкин - Машаду, Виливальд, Джонс (Кульбачук, 78), Боржес - Нави, Пидгурский, Шевченко - Каменский (Товарницкий, 28), Сек (Боднар, 67), Джовани (Лин, 78).

Харьков: Ермаков - Крупский, Павлюк, Дубко, Смоляков (Мартынюк, 85) - Гаджиев (Кастильо, 70), Калюжный, Яцик, Забергджа (Антюх, 70) - Парако (Аревало, 78), Рашица (Когут, 70).

Предупреждения: Нави, Боднар - Смоляков.

Удаление: Виливальд, 22 (прямая красная).

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