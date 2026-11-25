В матче пятого тура основного этапа турнира подопечные Алексея Белика разгромили сверстников из турецкого Фенербахче со счетом 6:0.

Горняки открыли счет уже на 15-й минуте встречи — отличился Макар Твердохлеб. Спустя одиннадцать минут Райан Роберто удвоил преимущество украинской команды, а еще через минуту Александр Чорненький сделал счет 3:0. Перед перерывом бразильский нападающий Роберто оформил дубль.

В начале второго тайма Райан Роберто реализовал пенальти, а на 87-й минуте забил свой четвертый мяч в матче, установив окончательный счет — 6:0.

Шахтер U-19 – Фенербахче U-19 – 6:0

Голы: Твердохлеб, 15, Роберто, 26, 40, 53 (пен.), 87, Чорненький, 27.

Напомним, Динамо разгромило Левый Берег и вышло на первое место.

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