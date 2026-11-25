НБА: Даллас разгромил Денвер, Бостон одержал победу над Вашингтоном
В ночь на среду, 25 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого команды провели три матча.
Результаты матчей НБА за 24 ноября
Орландо — Детройт — 86:104 (22:16, 14:32, 25:25, 25:31)
Орландо: Бейн (21), Вагнер (20 + 9 подборов + 6 передач), Картер-младший (9 + 13 подборов), Блэк (5 + 5 потерь), Саггс (4) — старт; да Силва (16), Картер (9), Битадзе (2 + 8 подборов), Кейн (0), Моралес (0), Ричардсон (0).
Детройт: Джо (21), Дженкинс (15 + 10 передач + 5 потерь), Хертер (13), Коллинз (12), Томпсон (6 + 10 подборов + 7 передач + 4 блок-шота) — старт; Холланд II (13), Рид (9), Харклесс (7), Грин (6), Ланиер (2).
Вашингтон — Бостон — 116:131 (28:34, 21:46, 40:24, 27:27)
Вашингтон: Дэвис (33 + 13 подборов), Джордж (24 + 9 подборов), Дибанца (20 + 11 подборов + 7 передач), Янг (17 + 12 передач), Сарр (7) — старт; Кулибали (10), Райли (5), Миддлтон (0), Эйтон (0), Мэнн (0), Каррингтон (0), Джонсон (0).
Бостон: Тейтум (41 + 8 передач), Джордж (28 + 9 передач), Кета (21), Уайт (6 + 7 подборов), Хаузер (4) — старт; Притчард (14), Шайерман (8), Гарза (7), Харпер-младший (2), Сенак-младший (0), Уолш (0), Гонсалес (0).
Денвер — Даллас — 101:120 (17:24, 22:34, 38:26, 24:36)
Денвер: Мюррей (20), Йокич (18 + 11 подборов + 5 потерь), Джонсон (17), Браун (15), Гордон (1) — старт; Бегли III (9), Дерозан (9), С. Джонс (7), Диалло (2), Т. Джонс (2), Ннаджи (1), Холмс II (0), Бразил (0).
Даллас: Флэгг (24 + 12 передач), Мартин (13), Гэффорд (13), Ризаше (12), Ирвинг (11 + 6 передач) — старт; Джей. Вашингтон (14), Маршалл (14), Джонсон-младший (9 + 10 подборов), Клейтон-младший (5), Альдама (3), Кристи (2), Сиссе (0).
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