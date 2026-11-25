Трем российским лыжникам разрешили принять участие в первом этапе Кубка мира сезона-2026/27, который пройдет в финской Руке.

Как сообщает финский вещатель Yle, на соревнованиях выступят Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Все трое будут соревноваться в нейтральном статусе.

Решение было принято несмотря на новые ограничения на въезд в Финляндию для граждан россии, которые правительство страны ввело в ноябре. Они распространяются в том числе на российских спортсменов, допущенных к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

В Финской лыжной ассоциации пояснили, что получили от государственных органов подтверждение: новые национальные ограничения не касаются трех указанных спортсменов.

По информации Yle, причина заключается в типе их пребывания в Финляндии. Ограничения распространяются на граждан рф, которые въезжают в страну по краткосрочным шенгенским визам. Терентьева, Непряева и Коростелев не подпадают под эту категорию.

Этап Кубка мира в Руке пройдет 27–29 ноября.

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