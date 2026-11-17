НБА: Кливленд обыграл Чикаго, Орландо прервал победную серию Бостона, Мемфис и Филадельфия одержали победы
В ночь на вторник, 17 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА сезона-2026/27, в рамках которого были сыграны восемь матчей.
Результаты матчей НБА за 16 ноября
Бостон — Орландо — 105:115 (17:20, 24:30, 36:25, 28:40)
Бостон: Тейтум (24 + 12 подборов + 5 потерь), Джордж (22 + 8 подборов), Уайт (9), Уолш (6), Гарза (3) — старт; Притчард (21), Хаузер (12), Сенак-младший (4), Робинсон (4), Шайерман (0), Гонсалес (0).
Орландо: Бейн (24 + 8 подборов), Вагнер (21 + 8 подборов + 9 передач), Блэк (20 + 7 передач), Саггс (12), Картер-младший (10) — старт; да Силва (13), Битадзе (10), Картер (3), Кейн (2).
Кливленд — Чикаго — 126:115 (25:31, 32:17, 31:31, 38:36)
Кливленд: Митчелл (39), Проктор (17), Уотсон (14), Аллен (13 + 14 подборов), Харден (9 + 10 передач) — старт; Томас (10), Хезонья (9), Брайант (9), Омиер (4), Портер-младший (2).
Чикаго: Пауэлл (27 + 6 передач), Бузелис (23), Смит (17 + 11 подборов), Окоро (13), Гидди (4 + 8 передач + 6 потерь) — старт; Джонс (16 + 6 передач), Клэкстон (8), Хилд (6), Эссанге (1), Вильямс (0), Миллер (0), Хокинс (0), Свейн (0).
Вашингтон — Мемфис — 120:136 (35:33, 34:26, 18:42, 33:35)
Вашингтон: Дэвис (23), Дибанца (21), Джордж (18), Янг (13 + 12 передач), Сарр (6) — старт; Кулибали (11), Миддлтон (9), Джонсон (9), Эйтон (4), Хилл (2), Мэнн (2), Райли (2), Каррингтон (0).
Мемфис: Бузер (29 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Иди (23 + 10 подборов), Кауард (18 + 8 подборов + 6 передач), Спенсер (12 + 9 передач), Уэллс (8) — старт; Проспер (12), Смолл (12 + 12 передач), Хендрикс (9), Грант (8), Пост (5), Мюррей (0), Лопес (0), Мешак (0).
Бруклин — Филадельфия — 123:135 (26:33, 33:45, 36:27, 28:30)
Бруклин: Рэндл (33), Портер-младший (25), Траоре (23), Демин (9 + 5 потерь), Шарп (6 + 9 подборов) — старт; Клуни (9), Эллис (8), Вагнер (4), Вулф (3), Браун-младший (3), Джонсон (0).
Филадельфия: Эмбиид (37), Браун (31 + 13 подборов), Макси (24 + 9 передач), Эджкомб (14 + 9 подборов), Уэйд (8 + 11 подборов) — старт; Уокер (12), Симмонс (9), Фалл (0), Колдуэлл-Поуп (0), Филон-младший (0), Рупер (0).
Майами — Хьюстон — 128:110 (29:15, 33:31, 39:35, 27:29)
Майами: Адетокумбо (20 + 13 подборов + 6 передач + 3 блок-шота), Томпсон (17), Митчелл (16 + 10 передач), Гарднер (14), Адебайо (4) — старт; Виггинс (17 + 3 блок-шота), Портис (16), Конвелл (14), Фонтеккио (10), Джонсон (0), Ричардс (0), Дональдсон (0).
Хьюстон: Шенгюн (23 + 7 подборов), Дюрант (22), Смит-младший (12 + 10 подборов), Ванвлит (8 + 6 передач), Исон (7 + 7 подборов) — старт; Кроуфорд (11 + 10 подборов), Торнтон (7), Тшибве (6), Богданович (6), Шеппард (5), Тейт (3).
Миннесота — Портленд — 106:98 (26:26, 33:25, 28:22, 19:25)
Миннесота: Гобер (18 + 15 подборов), Макдэниелс (13), Куминга (13 + 9 подборов), Досунму (8), Болл (6) — старт; Шеннон-младший (34 + 6 передач), Лайлс (9), Хайленд (5), Вильямс (0), Эванс (0), Берингер (0), Пуллин (0).
Портленд: Авдия (27 + 8 подборов + 5 потерь), Клинган (10 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Лиллард (9), Сиссоко (5), Камара (3) — старт; Холидей (10), Хендерсон (10), Кент (8), Тоньё (7), Карлсон (5), Вильямс III (2), Поттер (2), Ханьсен (0).
Нью-Орлеан — Голден Стейт — 115:94 (35:11, 26:25, 32:29, 22:29)
Нью-Орлеан: Бей (23), Фирс (19 + 10 подборов + 10 передач), Уильямсон (16), Джонс (8), Мисси (6 + 14 подборов) — старт; Квин (17 + 10 подборов), Пул (11), Пьер-младший (10), Маткович (3), Диа (2), Рис (0), Джей. Джонсон (0).
Голден Стейт: Лендеборг (28 + 8 подборов), Подземский (15), Краер (7), Грин (2 + 8 подборов), Хорфорд (0 + 3 блок-шота) — старт; Сантос (12 + 7 подборов), Ричард (11), Мелтон (8), Бэсси (4), Ике (3), Леонс (2), Пэйтон (2), Нианг (0).
Денвер — Финикс — 105:117 (24:20, 29:36, 29:34, 23:27)
Денвер: Йокич (28 + 15 подборов + 7 передач + 7 потерь), Мюррей (28), Гордон (11), Браун (10), Джонсон (9) — старт; Бразил (9), Бегли III (4), С. Джонс (4), Дерозан (2), Хопкинс (0), Т. Джонс (0).
Финикс: Букер (20 + 8 передач), Бриджес (16 + 8 подборов), Грин (16), Брукс (15), Игодаро (8 + 11 подборов) — старт; Кеннард (12), Гудвин (11), Гиллеспи (10), Данн (5), Малуач (4), Пит (0).
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