НБА: Бостон разгромил Шарлотт, Оклахома не оставила шансов Мемфису
В ночь на субботу, 7 ноября, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА, которые также проходили в рамках Кубка НБА — внутрисезонного турнира лиги. Всего команды провели десять поединков.
Результаты матчей НБА за 7 ноября
Атланта — Вашингтон — 139:132 (28:32, 38:27, 39:35, 34:38)
Атланта: Александер-Уокер (28), Дорт (25 + 7 подборов), Оконгву (22 + 10 подборов), Дэниелс (13 + 9 подборов + 12 передач), Флемингс (11 + 6 передач) — старт; Виггинс (19), Эджиофор (10), Киспер (7), Макколлум (4).
Вашингтон: Джордж (33 + 7 передач), Янг (23 + 10 передач + 8 потерь), Сарр (13 + 8 подборов), Дибанца (11 + 9 подборов), Эйтон (8 + 11 подборов) — старт; Джонсон (23), Кулибали (9), Райли (7), Каррингтон (5).
Шарлотт — Бостон — 80:119 (20:40, 19:30, 18:26, 23:23)
Шарлотт: Рид (14), Миллер (8), Уайт (7), Калкбреннер (4), Аллен (0) — старт; Салун (13), Джеймс (11), Лайам (8), О’Нил (7), Штайнбах (4 + 11 подборов + 3 блок-шота), Андерсон (4).
Бостон: Тейтум (34 + 8 подборов + 9 передач), Уайт (18), Джордж (8), Уолш (6), Кета (4) — старт; Притчард (12), Хаузер (9), Гонсалес (8), Гарза (6 + 7 подборов), Робинсон (6 + 7 подборов), Шайерман (5), Харпер-младший (3), Конли (0).
Кливленд — Филадельфия — 119:95 (33:22, 29:32, 29:20, 28:21)
Кливленд: Митчелл (23 + 7 подборов + 8 передач), Мобли (22), Харден (17), Уотсон (13 + 9 подборов), Меррилл (0) — старт; Хезоня (15 + 10 подборов), Брайант (13), Томас (12), Проктор (3), Энаруна (1), Омиер (0), Портер-младший (0).
Филадельфия: Браун (20), Эджкомб (19), Макси (17), Джеймс (8 + 7 подборов + 6 потерь), Эмбиид (6 + 7 подборов) — старт; Уокер (8), Симонс (6), Колдуэлл-Поуп (5), Эдвардс (3), Филон-младший (3), Вейд (0), Фалл (0).
Даллас — Юта — 112:100 (26:28, 31:29, 32:19, 23:24)
Даллас: Вашингтон (26), Флэгг (21 + 10 подборов + 7 передач), Ирвинг (14), Гэффорд (7), Мартин (0) — старт; Джонсон-младший (13 + 17 подборов), Клейтон-младший (12), Альдама (8 + 9 подборов), Маршалл (7), Ризаше (4), Лавал (0), Сиссе (0), Кристи (0), Ховард (0).
Юта: Маркканен (24 + 8 подборов), Петерсон (21 + 3 блок-шота), Джордж (16 + 9 передач + 5 потерь), Бейли (12), Хейс (8) — старт; Окоги (12), Колльер (4), Грин (3), Филиповски (0), Сенсабо (0), Брадли (0), Михайлюк (0).
Мемфис — Оклахома — 97:128 (28:35, 21:36, 27:27, 21:30)
Мемфис: Джером (21), Иди (14), Кауард (10 + 9 подборов), Бузер (8 + 12 подборов), Веллс (7) — старт; Грант (10), Смолл (10), Спенсер (7), Хендрикс (4), Меррей (2), Проспер (2), Лопес (2), Пост (0), Мешак (0).
Оклахома: Митчелл (35), Гилджес-Александер (28), Маккейн (21), Вильямс (4), Хартенштайн (2 + 7 передач) — старт; Стиртц (12), Мара (9 + 7 подборов), Пиви (7), Карузо (5), Дикс (5), Барнхайзер (0), Терри (0).
Милуоки — Торонто — 107:121 (29:24, 31:27, 27:38, 20:32)
Милуоки: Хирро (23 + 10 передач), Беррис (21 + 11 подборов + 6 передач), Хакес-младший (14), Кузма (13), Тернер (0 + 7 подборов) — старт; Джей. Грин (12), Роллинс (10 + 5 потерь), Амент (7), Вейр (4), Якучионис (3), Симс (0).
Торонто: Барретт (27 + 7 подборов), Мюррей-Бойлс (19 + 7 подборов), Пельтль (19 + 11 подборов), Шед (10 + 16 передач), Волтер (7) — старт; Мартин (27), Беттл (6), Грейвз (3), Бредли (3).
Нью-Орлеан — Миннесота — 109:115 (30:27, 21:30, 28:20, 30:38)
Нью-Орлеан: Фирс (24), Маткович (18), Вильямсон (13 + 8 подборов), Мерфи III (10), Меррей (7) — старт; Бей (17), Уотфорд (12), Куин (6), Матурин (2), Джонс (0).
Миннесота: Досунму (26), Макдэниелс (23), Болл (22 + 8 передач), Куминга (17 + 8 подборов), Гобер (8 + 11 подборов) — старт; Кларк (8), Лайлс (5 + 13 подборов), Хайленд (4), Берингер (2).
Лейкерс — Портленд — 124:118 (20:29, 33:31, 34:15, 37:43)
Лейкерс: Дончич (53), Ривз (25), Кесслер (16 + 12 подборов), Ларевия (7 + 8 подборов), Тайбул (2) – старт; З. Вильямс (8), Мамукелашвили (7), Тьеро (4), Граймс (2), Секстон (0).
Портленд: Лиллард (22), Авдия (22 + 9 подборов + 11 передач + 7 потерь), Камара (18), Клинган (17 + 11 подборов), Хендерсон (2 + 5 потерь) — старт; Холидей (12+7 передач), Р. Вильямс (9), Янгблад (7), Сиссоко (7), Ян Ханьсен (2).
Сакраменто — Сан-Антонио — 109:124 (29:38, 27:37, 24:24, 29:25)
Сакраменто: Эйкафф-младший (22 + 8 передач), Сабонис (17 + 12 подборов), Лавин (14), Блэк (12), Ачиува (9) — старт; Монк (12 + 7 передач), Кардвелл (9), Шарп (9), Клиффорд (5), Карабан (0).
Сан-Антонио: Вембаньяма (30 + 14 подборов), Васселл (19), Кастл (19 + 7 передач), Харпер (19), Фокс (9) — старт; Барнс (13), Шампани (8 + 7 подборов), Джонсон (3 + 6 передач), Корнет (2), Маклафлин (2), Джонс Гарсия (0), Брайант (0), Рид-младший (0).
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