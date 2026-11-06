iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Харьков - Карпаты: как букмекеры оценивают шансы команд?

Совместно с BETKING, стратегическим партнёром УПЛ, предлагаем рассмотреть варианты ставок на матч чемпионата Украины.
Сегодня, 22:26       Автор: Василий Медвидь

В субботу, 7 ноября, ФК Харьков встретится с львовскими Карпатами.

Обе команды находятся рядом в турнирной таблице, и если бы этот поединок не проходил в том же туре, что и “Классическое”, его на 100% можно было бы назвать центральным.

07.11, 13:00 | Харьков - Карпаты

Эксперты BETKING считают фаворитом Харьков, на победу клуба из одноимённого города дают коэффициент 2.15. Триумф Карпат оценивается в 3.51, а ничья имеет коэффициент 3.57.

В 4 из 5 последних матчей Харькова обе команды забивали. Коэффициент на это – 1.90.

В прошлом туре Ян Костенко оформил хет-трик в ворота Кудровки. Коэффициент на его гол в ворота Харькова довольно высокий – 4.50.

Лишь в одном из последних 5 матчей Карпаты пропустили больше одного гола. Коэффициент на индивидуальный тотал Харькова больше 1.5 – 2.01.

АПЛ, Бундеслига, EFL и UFC — видеотрансляции и повторы на BETKING в HD в плеере Setanta Sports: betking.com.ua/setanta-sports

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «Слотс Ю.Эй»: Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 25.03.2026 (Решение ДАУ ПлейСити № 82-Р от 25.03.2026) и 15.09.2023 (Решение КРАИЛ №245 от 31.08.2023), а также букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024) выданы сроком на 5 лет.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Мальдера озвучил основную цель сборной Украины в Лиге наций Мальдера озвучил основную цель сборной Украины в Лиге наций
"Должен передать эстафету другим": Мальдера рассказал, почему не вызвал Ярмоленко в сборную "Должен передать эстафету другим": Мальдера рассказал, почему не вызвал Ярмоленко в сборную
Украина уверенно обыграла Великобританию на Европейском кубке наций по хоккею Украина уверенно обыграла Великобританию на Европейском кубке наций по хоккею
Гран-при Бразилии: Норрис показал лучший результат в первой практике Гран-при Бразилии: Норрис показал лучший результат в первой практике

Видео

НХЛ: Бостон разгромил Питтсбург, Коламбус вырвал победу у Далласа
НХЛ: Бостон разгромил Питтсбург, Коламбус вырвал победу у Далласа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: первые матчи туров европейских чемпионатов
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко стал рекордсменом
просмотров
УПЛ: Полесье победило Верес, Оболонь и Левый Берег сыграли вничью
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль уступил Фенербахче, Комо уничтожил Ланс, победы Реала, Манчестер Сити и Арсенала
просмотров

Последние новости

Лига наций21:40
Мальдера озвучил основную цель сборной Украины в Лиге наций
Лига наций20:55
"Должен передать эстафету другим": Мальдера рассказал, почему не вызвал Ярмоленко в сборную
Европа и мир20:12
Украина уверенно обыграла Великобританию на Европейском кубке наций по хоккею
Формула 119:15
Гран-при Бразилии: Норрис показал лучший результат в первой практике
Бокс19:05
Бокс: расписание боев
Бокс18:58
"Ему не место на ринге": Фьюри скептически отнесся к бою Уайлдера против Опетаи
Европа18:11
Зубков выбыл на длительный срок из-за травмы
Украина17:32
Ярмоленко дисквалифицирован после удаления в историческом матче
Украина16:20
УПЛ: Полесье победило Верес, Оболонь и Левый Берег сыграли вничью
Формула 111:25
Гран-при Бразилии, вероятней всего, будет дождевым
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK