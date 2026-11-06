Гран-при Бразилии, вероятней всего, будет дождевым

Гран-при Бразилии может пройти в дождевых условиях, пишет nextgen-auto.

Согласно текущему прогнозу погоды, квалификация и гонка пройдут под дождем.

В пятницу дождь ожидается только утром, потому первые две практики пройдут в обычных условиях.

В субботу вероятность грозы оценивается в 60-70%, так что, вероятней всего, квалификация пройдет под сильным дождем.

А вот во воскресенье дождь также ожидается лишь в первой половине дня. Шанс того, что гонка в Сан-Паулу пройдет в дождевых условиях - 50%.

Ранее также сообщалось, что у Феррари есть проблемы со своим юниором.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!