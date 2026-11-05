Анонс 12-го тура УПЛ: Снова Классическое во Львове, Харьков примет Карпаты

Новый тур УПЛ подарит нам одно из самых интересных противостояний всего чемпионата — донецкий Шахтер сыграет с киевским Динамо.

Помимо центрального матча, болельщиков ждут еще семь поединков, в которых встретятся как команды из нижней части таблицы, так и претенденты на еврокубковые места.

Тур начнется двумя матчами в пятницу, а завершится в воскресенье главным футбольным событием уикенда.

Оболонь – Левый Берег

6 ноября | 13:00 | стадион "Оболонь Арена", Киев

Пятничная программа начнется киевским дерби. На "Оболонь Арене" местные "пивовары" примут соседей с Левого берега. Обе команды перед этим туром находятся в зоне переходных матчей за право остаться в УПЛ. Левый Берег с восемью очками занимает 13-ю строчку, а Оболонь с семью баллами идет 14-й.

В двух последних поединках Оболонь встречалась с лидерами чемпионата — Шахтером и Полесьем — и потерпела поражения в обоих матчах. Однако перед этим киевляне одержали победу над ровенским Вересом.

У Левого Берега дела сейчас обстоят значительно сложнее. Последнюю победу команда одержала еще в середине сентября. В минувший уикенд ее матч против Буковины не удалось доиграть из-за продолжительной воздушной тревоги — встречу остановили и перенесли на более позднюю дату. Остается надеяться, что на этот раз команды смогут провести поединок без препятствий.

В линии BETKING небольшое преимущество отдают гостям: победа Оболони оценивается коэффициентом 3.46, ничья — 3.23, а успех Левого Берега — 2.32.

Полесье Житомир – Верес

6 ноября | 13:00 | Центральный городской стадион "Полесье", Житомир

Вторым пятничным поединком станет полесское дерби между житомирским Полесьем и ровенским Вересом. Встреча состоится в Житомире.

В нынешнем сезоне Верес нередко демонстрировал неплохую игру даже в матчах против грандов, однако набирать очки команде удается с трудом. В последних четырех поединках ровенчане не заработали ни одного балла.

Полесье тем временем продолжает на равных конкурировать с Шахтером. Сейчас житомирцы отстают от "горняков" всего на три очка, имея при этом один матч в запасе. Разумеется, хозяева выглядят абсолютными фаворитами этого противостояния, поэтому потеря очков станет настоящей сенсацией.

BETKING предлагает коэффициент 1.28 на победу Полесья, 6.20 — на ничью и 11.50 — на успех Вереса. Что касается результативности, тотал больше 2.5 мяча оценивается в 1.61, а тотал меньше 2.5 — в 2.30.

Эпицентр – Кривбасс

7 ноября | 13:00 | стадион имени Григория Тонкочеева, Каменец-Подольский

Эпицентр до сих пор не знает вкуса побед в чемпионате Украины. Выигрывать команда из Каменца-Подольского продолжает только в Кубке Украины, где успешно продвигается по турнирной сетке. В чемпионате ситуация значительно сложнее: в последних шести матчах Эпицентр набрал лишь одно очко, сыграв вничью со львовскими Карпатами.

В прошлом туре команда минимально уступила Заре на выезде. Теперь в домашнем поединке она попытается одолеть криворожский Кривбасс.

У гостей ситуация очень похожая. Последняя победа Кривбасса датирована еще августом. С тех пор криворожцы не выигрывали в чемпионате и сейчас занимают предпоследнюю строчку турнирной таблицы. Команду возглавил бывший наставник сборной Украины Александр Петраков. В предыдущем туре Кривбасс принимал Динамо, но набрать очки в матче с киевлянами не смог.

Небольшим фаворитом этого противостояния считается Эпицентр. В BETKING победу хозяев оценивают коэффициентом 2.12, ничью — 3.50, а выигрыш Кривбасса — 3.40.

Кудривка – Черноморец

7 ноября | 13:00 | стадион "Авангард", Ровно

После победы над Буковиной Кудривка потерпела два подряд поражения в выездных матчах против Динамо и Карпат. Особенно болезненным оказался поединок со львовянами: Кудривка пропустила пять мячей и не смогла ответить ни одним.

Черноморец в своем последнем матче одержал выездную победу над Вересом. Это была всего лишь вторая победа одесситов в нынешнем сезоне. Благодаря этому результату команда смогла покинуть зону переходных матчей и сейчас занимает девятую строчку турнирной таблицы.

Несмотря на то что для Черноморца этот матч будет выездным, одесситы не считаются фаворитами противостояния. Коэффициенты BETKING на победу Кудривки и Черноморца одинаковы — 2.66. Ничья оценивается в 3.33.

Харьков – Карпаты Львов

7 ноября | 13:00 | стадион "Арена Левый Берег", Киевская область

Этот поединок может претендовать на звание второго по статусу в туре. ФК Харьков продолжает одерживать победу за победой, однако на прошлой неделе команда так и не смогла провести свой матч. Харьковчане должны были встретиться с ЛНЗ — еще одним претендентом на еврокубковые позиции, но поединок не состоялся.

На этот раз соперником Харькова станут Карпаты. Львовяне после мощного старта несколько сбавили обороты, но в прошлом туре наконец прервали серию матчей без побед. Причем сделали это очень убедительно, разгромив Кудривку со счетом 5:0.

Против Харькова львовянам, разумеется, будет значительно сложнее. Эксперты считают фаворитами именно харьковчан, хотя и не отдают им большого преимущества.

В BETKING победа Харькова оценивается коэффициентом 2.12, ничья — 3.40, а победа Карпат — 3.50. На тотал больше и меньше 2.5 мяча предлагают одинаковый коэффициент — 1.90.

Буковина – Колос

8 ноября | 13:00 | стадион имени Григория Тонкочеева, Каменец-Подольский

Буковина и Колос не смогли полноценно провести матчи прошлого тура. Правда, черновицкая команда хотя бы успела выйти на футбольное поле, тогда как Колос даже не начал свою встречу против Полесья.

До этого команды демонстрировали совершенно разные результаты. Буковина давно не побеждала, а единственной ее победой в чемпионате Украины остается успех в матче против киевского Динамо.

Колос, напротив, на протяжении последнего месяца демонстрирует хорошую игру. В четырех матчах команда одержала три победы и уступила только донецкому Шахтеру. Такие результаты помогли подопечным Руслана Костышина подняться на восьмую строчку турнирной таблицы.

Буковина сейчас идет одиннадцатой, но отстает от Колоса всего на два очка. В этом противостоянии BETKING предлагает коэффициент 2.16 на победу хозяев, 3.50 — на ничью и 3.20 — на успех гостей. Тотал больше 2.5 мяча оценивается в 1.76, а тотал меньше 2.5 — в 2.00.

Заря – ЛНЗ

8 ноября | 13:00 | стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского, Киев

В прошлом туре луганская Заря продолжила свою успешную серию. В последних четырех матчах команда набрала десять очков. Подобными результатами могут похвастаться только Шахтер и Полесье, а больше баллов за этот период набрал лишь Харьков.

Благодаря такому отрезку Заря поднялась уже на шестую строчку турнирной таблицы. От четвертого места, которое занимает Харьков, луганчан отделяют всего три очка. В минувший уикенд Заря дома минимально одолела Эпицентр.

ЛНЗ свой поединок против Харькова не сыграл. Из-за воздушной тревоги встречу даже не удалось начать, поэтому ее перенесли на более позднюю дату. В последний раз черкасская команда проигрывала еще в сентябре — именно в матче против Шахтера.

Таким образом, нас ждет интересное противостояние двух команд с разными обстоятельствами накануне встречи. В BETKING победа Зари оценивается коэффициентом 3.00, ничья — 3.20, а успех ЛНЗ — 2.42. На то, что обе команды забьют, предлагают 1.86, на противоположный вариант — 1.95.

Шахтер – Динамо

8 ноября | 18:00 | стадион "Арена Львов", Львов

Переходим к главному блюду тура. Донецкий Шахтер на "Арене Львов" снова примет киевское Динамо.

Совсем недавно команды встречались в рамках Кубка Украины, и тогда Шахтер разгромил киевлян. Еще в первом тайме Динамо осталось вдесятером после удаления Тараса Михавко.

Не обойдется без кадровых потерь у столичной команды и на этот раз. В предыдущем поединке Андрей Ярмоленко установил выдающееся достижение, став рекордсменом чемпионата Украины по количеству забитых голов. Однако уже через несколько минут Андрей Николаевич грубо сыграл против соперника и получил прямую красную карточку. Из-за дисквалификации легендарный футболист пропустит матч с Шахтером.

К тренировкам с основной группой возвращается капитан киевлян Виталий Буяльский, но вряд ли он успеет подготовиться к встрече с "горняками".

У Шахтера также есть кадровые проблемы. К давно травмированному Эгиналду и Педриньо, перенесшему операцию, присоединился Марлон Сантос. Отдельную интригу представляет выбор состава Арды Турана. Все уже привыкли к тому, что в матчах Лиги чемпионов и чемпионата Украины Шахтер использует фактически разные составы. Интересно, сделает ли тренер исключение для Динамо и увидим ли мы на поле преимущественно тех же футболистов, которые посреди недели играли против Спортинга в Лиге чемпионов.

Фаворитом противостояния эксперты считают Шахтер, однако у Динамо также есть шансы на положительный результат. Киевлянам будет непросто, но их победа не станет слишком большой сенсацией.

В BETKING коэффициент на победу Шахтера составляет 1.77, на ничью — 3.50, а на победу Динамо — 4.75. Тотал больше 2.5 мяча оценивается в 2.05, тотал меньше 2.5 — в 1.74.

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