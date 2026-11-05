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Хоккей

Франция сняла сборную по парахоккею с чемпионата мира из-за участия россии

Французская федерация хоккея (FFHG) отказалась от участия национальной команды по парахоккею в чемпионате мира в Мексике.
Сегодня, 19:41       Автор: Сергей Носенко
Шайба / Getty Images
Шайба / Getty Images

Решение было принято 5 ноября.

Чемпионат мира в группе C пройдет с 8 по 13 декабря в Мехико. Изначально Франция должна была сыграть с россией 10 декабря. Однако исполнительный комитет FFHG единогласно постановил снять команду с соревнований.

Французская сторона объяснила свое решение тем, что в сложившихся обстоятельствах нет необходимых условий для проведения турнира на должном уровне. В федерации также подчеркнули, что осознают последствия отказа для спортсменов и персонала, которые долго готовились к соревнованиям.

Особую обеспокоенность французская федерация выразила по поводу возможного возвращения российских команд в другие международные соревнования. По ее мнению, это может повлиять на организацию чемпионатов, правила повышения в классе и участие женской сборной Франции в чемпионате мира 2027 года в элитном дивизионе.

Напомним, ИИХФ не смирилась с решением CAS о возвращении россии в хоккей.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпийский сборная Франции

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