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Франция устроила волевой разгром Бельгии, Италия одолела Турцию

Состоялись два матча высшего дивизиона Лиги наций.
Вчера, 23:55       Автор: Игорь Мищук
Франция разгромила Бельгию / Getty Images
Франция разгромила Бельгию / Getty Images

В понедельник, 5 октября, были сыграны матчи в группе 1 Дивизиона А Лиги наций, в которых Франция принимала Бельгию, а Италия встречалась с Турцией.

Французская сборная в своем домашнем поединке с Бельгией сумела в волевом стиле разобраться с соперником. Бельгийцы открыли счет в матче ближе к концу первого тайма усилиями Доди Лукебакио и удерживали минимальное преимущество до 77-й минуты.

Однако после команда Зинедина Зидана перевернула ход противостояния в свою пользу и разгромила соперника. Сначала Дезире Дуэ восстановил паритет, а на 81-й минуте Райан Шерки вывел вперед уже Францию. А под занавес встречи бельгийцев добил Майкл Олисе, оформив дубль.

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В параллельном матче группы сборная Италии во второй раз в этом розыгрыше Лиги наций одолела Турцию. Подопечные Роберто Манчини завершили первый тайм, минимально ведя в счете благодаря голу Джанлуки Скамакки, однако на 61-й минуте турки отыгрались усилиями Догухана Шимшира. Тем не менее уже спустя три минуты Риккардо Калафиори вернул преимущество итальянцам, а под конец встречи Франческо Пио Эспозито закрепил победный результат.

После четырех туров лидирует в группе А1 Франция, набравшая десять очков. Второй идет Италия, имея в своем активе семь пунктов, а на третьей позиции с шестью баллами расположилась Бельгия. Турция все свои четыре матча проиграла.

Статистика матча Франция - Бельгия 4-го тура Лиги наций

Франция - Бельгия 4:1

Голы: Дуэ, 77, Шерки, 81, Олисе, 88, 90+1 - Лукебакио, 35

Ожидаемые голы (xG): 2.00 - 0.59
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 23 - 5
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 9 - 2
Фолы: 4 - 8

Франция: Рест - Кунде, Йоро, Лакруа, Диуф - Аклиуш (Шерки, 60), Камавинга (Рабио, 87), Коне (Да Кунья, 60) - Дембеле (Олисе, 60), Леполь, Барколя (Дуэ, 72).

Бельгия: Вандевордт - Кастань, Нгой, Мехеле, Сейс - Раскин, Лавия (Кейта, 87), Ванакен (Троссар, 87) - Лукебакио (Годтс, 70), Лукаку (Де Кетеларе, 70), Морейра (Опенда, 87).

Предупреждения: Лакруа - Лавия, Сейс.

Источник: Getty Images

Статистика матча Италия - Турция 4-го тура Лиги наций

Италия - Турция 3:1

Голы: Скамакка, 26, Калафиори, 64, Ф. Эспозито, 87 - Шимшир, 61

Ожидаемые голы (xG): 1.84 - 1.26
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 15 - 14
Удары в створ: 6 - 5
Угловые: 3 - 9
Фолы: 11 - 9

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо (Кайоде, 55), Манчини, Бастони, Руджери (Калафиори, 55) - Барелла (Тонали, 70), Романо, Думбия - Вергара (Фраттези, 84), Скамакка (П. Эспозито, 55), Мальдини.

Турция: Чакыр - Челик, Кабак, Бардакджи - Кадиоглу (Айдын, 89), Юксек (Актюркоглу, 79), Озджан, Элмалы - Кахведжи (Элмаз, 70), Шимшир (Факили, 70) - Акгюн (Гюль, 89).

Предупреждения: Скамакка, Руджери - Челик, Бардакджи.

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