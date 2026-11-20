Чисора назвал условие для второго боя с Уайлдером
Британский представитель супертяжелого веса Дерек Чисора заявил, что ему предложили заменить Джея Опетаю в бою против Деонтея Уайлдера в рамках вечера бокса Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа 11 декабря в Кардиффе.
Британский боксер отметил, что готов провести реванш с американцем, но если ему заплатят достойный гонорар.
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"Мне уже позвонили, и я сказал: "Хорошо, заплатите мне правильную суму". Пока они не вернулись с достойными деньгами. Если сумма будет правильной, то я соберу чемоданы и отправлюсь в путь.
Послушайте, Ричард Риакпоре хочет этот бой. Так что они могут заполучить его. Я сказал Риакпоре, чтобы он продолжал тренироваться. Если мне не заплатят сумму, которую я хочу, то мне будет все равно. Если мне столько не заплатят, то я останусь дома со своими детьми", - приводит слова Чисоры talkSPORT.
Напомним, что в апреле этого года Уайлдер победил Чисору раздельным решением судей.
Ранее Опетая объяснил, почему отказался от боя с Уайлдером.
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