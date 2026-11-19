По информации издания The Sun, фильм находится на ранней стадии разработки. Картина расскажет о жизни североирландского футболиста, который прославился не только выдающейся игрой, но и бурной личной жизнью.

"Он был футбольным гением, но у него были и собственные демоны. Studio 99 считает, что сможет достойно рассказать его историю", – цитирует СМИ свой источник.

Дэвид Бекхэм основал Studio 99 вместе с партнерами. Ранее компания выпустила для Netflix документальный сериал из четырех эпизодов о жизни и карьере самого бывшего футболиста.

У Бекхэма и Беста есть общая страница в истории Манчестер Юнайтед: оба выступали за английский клуб под седьмым номером.

Джордж Бест дебютировал за Манчестер Юнайтед в 1963 году в возрасте 17 лет. За 11 лет в команде он забил 179 голов в 470 матчах и пять сезонов подряд становился лучшим бомбардиром клуба. Благодаря популярности и образу жизни, напоминавшему жизнь рок-звезды, футболист получил прозвище "пятый битл".

После завершения карьеры Бест боролся с алкогольной зависимостью. В 2002 году он перенес трансплантацию печени, а в 2005-м умер в возрасте 59 лет от полиорганной недостаточности, вызванной осложнениями.

После смерти Беста Дэвид Бекхэм назвал его футбольной легендой и одним из величайших игроков в истории.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!