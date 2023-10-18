Бекхэм встретился с скандальной беларусской теннисисткой

Экс-футболист Манчестер Юнайтед, а ныне совладелец Интер Майами Дэвид Бекхэм встретился с скандальной белорусской теннисисткой Ариной Сабаленка.

Сабаленка, которая сейчас находится в Майами, поделилась снимком с легендарным англичанином в своем Instagram.

"Сдержанное утро в Майами", - подписала снимок спортсменка.

Напомним, Сабаленка в конце мая этого года играла с Мартой Костюк на Ролан Гаррос. После матча Арина сказала, что не понимает, почему она должна высказываться о войне в Украине, а затем отменила свою пресс-конференцию.

Позже белоруска все же сказала, что не поддерживает войну и текущие действия Александра Лукашенко.

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