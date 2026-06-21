Сабаленко проиграла в двух турнирах подряд
Первая ракетка мира Арина Сабаленка установила свой личный антирекорд после поражения в полуфинале турнира WTA500 в Берлине.
Для белорусской теннисистки это поражение стало вторым подряд на двух турнирах. На Ролан Гаррос она уступила в четвертьфинале Диане Шнайдер (6:3, 5:7, 0:6), а в Берлине Сабаленко проиграла Джессике Пегуле (4:6, 7:6(4), 0:6).
Таким образом, впервые в истории первая ракетка мира проиграла со счётом 0:6 в решающем сете на двух турнирах подряд.
1 - Since the WTA rankings were first published in 1975, Aryna Sabalenka is now the first World No. 1 to concede 6-0 deciding sets at multiple and consecutive WTA-level events. Stunned.#BTO26 | @berlin_tennis @WTA— OptaAce (@OptaAce) June 20, 2026
С момента введения рейтинга в 1975 году это первый случай, когда первая ракетка мира не взяла верх в заключительном сете в двух турнирах подряд.
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