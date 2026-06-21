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Сабаленко проиграла в двух турнирах подряд

В истории WTA такого не видели.
Сегодня, 09:32       Автор: Валентина Чорноштан
Арина Сабаленка / Getty Images
Арина Сабаленка / Getty Images

Первая ракетка мира Арина Сабаленка установила свой личный антирекорд после поражения в полуфинале турнира WTA500 в Берлине.

Для белорусской теннисистки это поражение стало вторым подряд на двух турнирах. На Ролан Гаррос она уступила в четвертьфинале Диане Шнайдер (6:3, 5:7, 0:6), а в Берлине Сабаленко проиграла Джессике Пегуле (4:6, 7:6(4), 0:6).

Таким образом, впервые в истории первая ракетка мира проиграла со счётом 0:6 в решающем сете на двух турнирах подряд.

С момента введения рейтинга в 1975 году это первый случай, когда первая ракетка мира не взяла верх в заключительном сете в двух турнирах подряд.

Тем временем женская сборная Украины узнала даты матчей плей‑офф Кубка Билли Джин Кинг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA рейтинг WTA Арина Сабаленка

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