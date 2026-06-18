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Женская сборная Украины узнала даты матчей плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

Матч против Бельгии состоится 24 сентября.
Сегодня, 13:45       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Кубок Билли Джин Кинг опубликовал расписание матчей плей-офф.

Напомним, что женская сборная Украины пробилась в финальную часть турнира, которая пройдет осенью.

Турнир пройдет с 22 по 27 сентября. Сборная Украины встретится с Бельгией 24 сентября.

Расписание возможных матчей Украины в финальной части турнира

  • Четвертьфинал — 24 сентября, 05:00 (по киевскому времени)
  • Полуфинал — 26 сентября, 11:00
  • Финал — 27 сентября, 11:00

Накануне, напомним, Даяна Ястремская не сумела пробиться в третий раунд турнира в Ноттингеме.

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