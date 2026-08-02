Шелестюк получил следующего соперника

Украинец поборется за вакантный пояс WBO International в полусреднем весе.

Украинский боксер Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) получил соперника для своего следующего боя.

В ближайшем поединке украинец встретится в ринге с эквадорцем Андресом Муньосом (14-1-1, 10 КО).

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Бой состоится 8 августа в Манте, Эквадор, а на кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона WBO International в полусреднем весе.

Напомним, что Шелестюк свой предыдущий бой провел в ноябре прошлого года, победив единогласным решением судей венесуэльца Энтони Саэса.

Муньос последний раз выходил в ринг в мае, одолев техническим нокаутом во втором раунде Мигеля Москеру.

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