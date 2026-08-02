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Футбол

Шахтер презентовал третий комплект формы

Резервная экипировка "горняков" будет черного цвета.
Сегодня, 16:58       Автор: Игорь Мищук
Шахтер представил третью форму / ФК Шахтер Донецк
Шахтер представил третью форму / ФК Шахтер Донецк

Шахтер представил третий комплект формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2026/27.

Дизайн новой экипировки выполнен в черном цвете с оранжевыми вставками. Главным визуальным элементом стали голографические логотип Шахтера и эмблемы Puma, которые меняют оттенок в зависимости от света и угла зрения.

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Как сообщает официальный сайт "горняков", в презентации формы приняли участие футболистка женской команды Шахтера Виктория Головач, игрок ампфутбольной команды Шахтер Стальные Дмитрий Михасюк, а также музыканты и артисты: группа Курган и Агрегат, Филипп Коляденко, OTOY, Роман Бахарев, барабанщик Артур Фролов, креаторка Розалия и инфлюенсер Ирина Вахитова.

Напомним, что Шахтер откроет сезон 3 августа матчем против Кудривки в первом туре УПЛ.

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