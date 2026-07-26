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Кривбасс показал все комплекты формы на новый сезон

Криворожский клуб представил три варианта экипировки.
Сегодня, 19:59       Автор: Игорь Мищук
Кривбасс презентовал новую форму / ФК Кривбасс
Кривбасс презентовал новую форму / ФК Кривбасс

Кривбасс презентовал три новых комплекта формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2026/27.

Основной вариант экипировки выполнен в красном цвете, второй - в бело-красных цветах, а третий - в цвете сдержанного хаки.

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Как говорится на официальном сайте клуба, главным визуальным элементом стал паттерн "FCKK", интегрированный в ткань формы.

Особой деталью также стали девять красных сердец. Это мемориал девяти детям, погибшим 4 апреля 2025 года в результате обстрела Кривого Рога.

Третья форма говорит о борьбе, памяти и благодарности украинским военным. На каждом из трех комплектов присутствуют нашивки с позывными фанатов Кривбасса, которые погибли, защищая Украину в войне с российскими оккупантами.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ презентовал форму для еврокубковых матчем.

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