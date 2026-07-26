Кривбасс показал все комплекты формы на новый сезон
Кривбасс презентовал три новых комплекта формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2026/27.
Основной вариант экипировки выполнен в красном цвете, второй - в бело-красных цветах, а третий - в цвете сдержанного хаки.
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Как говорится на официальном сайте клуба, главным визуальным элементом стал паттерн "FCKK", интегрированный в ткань формы.
Особой деталью также стали девять красных сердец. Это мемориал девяти детям, погибшим 4 апреля 2025 года в результате обстрела Кривого Рога.
Третья форма говорит о борьбе, памяти и благодарности украинским военным. На каждом из трех комплектов присутствуют нашивки с позывными фанатов Кривбасса, которые погибли, защищая Украину в войне с российскими оккупантами.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ презентовал форму для еврокубковых матчем.
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