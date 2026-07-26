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Футбол

Шальке сохранил еще на сезон своего ветерана

Эдин Джеко пподпишет новый контракт.
Сегодня, 15:52       Автор: Андрей Безуглый
Эдин Джеко / Getty Images
Эдин Джеко / Getty Images

Нападающий Шальке Эдин Джеко решил остаться в клубе, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что немецкий клуб подписал 40-летнего форварда в январе этого года. Контракт действовал до конца сезона.

Летом Джеко мог снова стать свободным агентом, однако решил остаться в Шальке. 

Как пишет инсайдер, у босница также были и другие варианты, он он отклонил предложения из МЛС и Серии А ради того, чтобы сыграть с Шальке в Бундеслиге.

В прошлом сезоне Джеко успел провести в Германии 11 матчей, отличившись восемью голами.

Ранее также сообщалось, что Болонья намерена выкупить украинского форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдин Джеко

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