Джеко пополнил состав лидера второй Бундеслиги

Опытный боснийский нападающий Эдин Джеко перешел из Фиорентины в Шальке.

О подписании 39-летнего футболиста "кобальтовые" объявили на своем официальном сайте.

Боснийский форвард присоединился к немецкому клубу в статусе свободного агента, заключив контракт до конца текущего сезона.

В своей новой команде игрок будет выступать под 10-м номером.

В нынешнем сезоне Джеко провел в составе Фиорентины 18 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами.

Ранее босниец уже выступал в Германии, где в сезоне-2008/09 становился чемпионом Бундеслиги с Вольфсбургом, а в следующем сезоне стал лучшим бомбардиром немецкого первенства.

После Джеко также выступал за Манчестер Сити, Рому, Интер, Фенербахче и собственно Фиорентину.

Отметим, что на данный момент Шальке лидирует в турнирной таблице второй Бундеслиги, набрав 38 очков в 18 сыгранных матчах и опережая ближайших преследователей на четыре балла.

